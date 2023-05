Revue de Presse PSG : Sergio Rico, Nikola Karabatic…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce lundi 29 mai 2023. Le mystère et l’inquiétude autour de l’accident de Sergio Rico. Nikola Karabatic qui se confie…

Dans son édition du jour, l’Equipe revient sur l’accident de Sergio Rico dimanche. À l’issue du match nul entre le PSG et Strasbourg, le deuxième gardien parisien s’était envolé pour l’Andalousie dans le but d’assister au pèlerinage de El Rocio (province de Huelva). Mais lors de ce dernier, il a eu un accident de cheval. Depuis, il est hospitalisé à l’hôpital universitaire Virgen del Rocio de Séville. Rico (29 ans) « grièvement touché à la tête après avoir été projeté à terre et reçu des coups de sabot, a été placé dans l’unité des soins intensifs. Sa situation est stationnaire (dans un « état grave », selon la dénomination des médecins), il est toujours sous sédatif dans l’attente de voir son évolution ces prochaines heures. »

Le quotidien sportif rappelle que le personnel médical voulait attendre 48 heures avant de pouvoir faire un diagnostic plus précis et se prononcer sur d’éventuelles séquelles. Le numéro 16 du PSG est toujours veillé par son entourage, qui s’accroche et se refuse pour le moment à donner une tendance – positive ou négative, assure l’Equipe. Sa femme, Alba, a communiqué via son compte Instagram pour remercier les personnes qui ont eu une attention pour le gardien. « Merci pour tout l’amour que vous nous portez. Sergio a beaucoup de personnes qui prient pour lui et il est très fort. Je n’ai pas de mots pour décrire ce que je ressens. » Hier, plusieurs connaissances de Sergio Rico sont venues à son chevet, comme son coéquipier au PSG, Carlos Soler. Le milieu de terrain espagnol qui est un de ses plus proches amis dans le vestiaire parisien. L’Equipe indique aussi que certains membres du PSG réfléchissaient à se rendre à Séville ces prochaines heures.

De son côté, le Parisien parle également de l’accident du gardien numéro 2 du PSG. Le quotidien régional explique que Sergio Rico est arrivé à El Rocío dans la nuit de samedi à dimanche pour participer au pèlerinage organisé chaque année à la Pentecôte. Dimanche matin, il « a été victime d’un accident impliquant un cheval. Mais les circonstances restent floues« , assure LP. L’ancien sévillan est un habitué de ces festivités. « Il y a quelques mois le propriétaire d’une maison sur place, située à quelques centaines de mètres de « la Ermita del El Rocío », l’église du village, où se tiennent toutes les cérémonies. » Selon les informations du quotidien francilien, le PSG avait, initialement, accordé quatre jours de repos à la doublure de Gianluigi Donnarumma, qui « aurait dû rejoindre l’Andalousie dès la fin de semaine dernière. » Le Parisien indique que le PSG « qui n’a pour l’heure, pas confirmé cette information » aurait finalement réclamé la présence de l’international espagnol à Strasbourg.

🔴NEWS : La présence des 6 joueurs blessés du PSG à Strasbourg (Kimpembe, Mukiele, Marquinhos, Hakimi, N. Mendes, F. Ruiz) était une initiative personnelle de ces derniers. Le club n’avait rien demandé à ses joueurs… Neymar n’avait donc aucune obligation d’être là [@Tanziloic] pic.twitter.com/NavixzxmJN — Canal Supporters (@CanalSupporters) May 29, 2023

Le Parisien explique que près de deux jours après l’incident, les circonstances de l’accident restent encore floues. « Et suscitent l’interrogation chez des habitués des lieux et de l’évènement rencontrés ce lundi, bien que frileux à s’exprimer sur le sujet. » Dans le communiqué diffusé dimanche soir par son agence « You First », l’entourage du joueur raconte que Sergio Rico « se rendait à la messe pontificale à côté de l’Ermitage lorsqu’il a eu un incident avec une charrette à mules et un cheval emballé », rappelle le quotidien francilien. Mais deux sources ont évoqué au Parisien une chute du portier depuis le dos d’un cheval. « La chute de Sergio Rico aurait ainsi pu être provoquée par une collision avec une charrette déambulant dans le village. » Un scénario en partie par le site des urgences andalouses, dévoile Le Parisien. « C’est aussi ce que raconte le responsable de l’hôpital de campagne, que nous avons pu visiter ce lundi, dans lequel Sergio Rico a justement été pris en charge. » Le quotidien francilien conclut en indiquant qu’une une enquête a été ouverte par la Guardia Civil, le corps national de gendarmerie, afin de déterminer les circonstances exactes de cet accident.

Dans l’Equipe, il y a également une longue interview de Nikola Karabatic. Le joueur du PSG Handball a été stoppé par une phlébite (thrombose) à la jambe droite à la mi-février. L’arrière gauche ou demi-centre (39 ans) a confirmé qu’il ne rejouerait pas cette saison. « L’idée est d’être en forme pour commencer la préparation de la saison prochaine, c’est mon objectif. » L’international français ne cache pas que ne pas jouer le Final Four de l’EHF Champions League avec les Rouge & Bleu était quelque chose de difficile. « C’est douloureux. Mais plus tu avances dans ta carrière, plus tu comprends que les risques que tu prends sur le terrain peuvent t’impacter toute ta vie. À 20 ans, j’aurais sûrement forcé en disant : je m’en fiche, je joue au bout de deux mois et je prends n’importe quel risque. Aujourd’hui, je ne veux pas prendre un risque. D’autant que l’équipe tourne bien sans moi. Ça va être dur de ne pas être sur le terrain avec eux. Mais j’ai fait le deuil de ça. Je suis super content pour mon équipe. »

Le numéro 44 du PSG qui a également évoqué son quotidien. « Je ne suis pas en vacances, je m’entretiens physiquement quasi tous les jours : de la muscu, du cardio, du yoga. En gros, une préparation à la préparation de la saison prochaine. Comment je me situe dans la vie de l’équipe ? Je ne viens pas à tous les entraînements. Quand eux s’entraînent sur le terrain, je suis en bas en musculation. Je suis là pour les matches à domicile. C’est sûr que je suis un peu en marge de l’équipe. Je vais dans les vestiaires avant le match mais malgré tout, tu es sur le côté. Comme je sais que je ne vais pas revenir de la saison, je suis en mode de soutien psychologique s’ils en ont besoin. Mais ils n’en ont pas besoin, ils sont forts.«