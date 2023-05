Le PSG prêt à passer à l’action pour réguler TicketPlace ?

C’était l’un des points de discordes entre le PSG et ses supporters, la plateforme TicketPlace qui permet aux abonnés du club de la capitale de revendre leurs places. Les dirigeants parisiens souhaiteraient réguler ces reventes de places.

Depuis plusieurs années, le PSG travaille avec la plateforme Ticketplace pour la vente de ses places pour le Parc des Princes. Le système consiste à permettre aux abonnés qui ne peuvent pas se rendre dans l’antre historique des Rouge & Bleu de pouvoir vendre leur place à d’autres supporters. Mais depuis quelque temps, certains en profitent pour faire un business assez lucratif avec ce système. France Bleu Paris a rencontré des abonnés qui utilisent TicketPlace. Et dans leur témoignage, un abonné explique avoir fait un bénéfice de 2180 euros en revendant toutes ses places tout au long de la saison. Samedi soir, le PSG reçoit Clermont pour le dernier match de la saison. Sur TicketPlace, la plus petite des places à la revente est à 130€ et la plus chère… 8.000€ indique la radio francilienne.

Le PSG cherche une solution juridique

France Bleu Paris indique que le PSG aurait quand même déjà repéré un millier de détenteurs d’abonnement qui ne viennent jamais au Parc des Princes dans la saison. « Pour autant, pas de changement prévu la saison prochaine. Les places du virage Boulogne, des tribunes Paris et Borelli pourront être revendus via TicketPlace. » Mais selon les informations du média, le PSG cherche une solution juridique et fonctionnelle pour mettre fin à cette course à la revente et aux prix délirants. « Il se dit que le club veut mettre en place un minimum de présence sur l’ensemble des tribunes pour pouvoir conserver son abonnement l’année suivante. »

Des plafonnements de revente ?

TicketPlace était l’un des points des discussions entre la direction du PSG et les Ultras. France Bleu Paris indique qu’après un travail important depuis plusieurs mois sur ce sujet et suite à la dernière réunion il y a 15 jours entre les ultras et la direction, il a été décidé de la mise en place d’un plafonnement de revente pour la saison prochaine en virage Auteuil. « Quatre catégories sont prévues pour les abonnés du CUP, on nous parle de plafond maximum à 25€ pour neuf matchs et pour les trois matchs les plus chers, 100 euros maximum. Autre point important, il y aura une limitation du nombre de revente pour les autres abonnés du virage et pour être certain de n’avoir que des fidèles normalement la revente se fera uniquement à ceux sur liste d’attente ou qui font des déplacements PSG.«

