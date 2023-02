Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce samedi 4 février 2023. Le match face à Toulouse, Christophe Galtier à la recherche de la bonne formule, le duo Galtier-Campos à l’épreuve, comment se préparer sans Kylian Mbappé, Hugo Ekitike remplaçant naturel de KM7 ? Lionel Messi leader d’attaque face au TFC.

Dans son édition du jour, L’Equipe consacre sa Une au match du PSG face à Toulouse ce samedi après-midi (17h sur Prime Video) à l’occasion de la 22e journée de Ligue 1. Après un début d’année morose, le club parisien dispute un mois de février intense mais devra se passer de plusieurs cadres face au TFC. L’occasion pour le duo Campos-Galtier d’être mis à l’épreuve lors de ce marathon de matches où l’avenir du PSG se jouera. Les deux hommes incarnent un nouveau projet depuis l’été dernier. « Plus d’intensité sur le terrain, plus de sérieux en dehors, une direction sportive cohérente. Voilà pour quelques-unes des promesses de campagne. » Les premières idées mises en place étaient la réduction de l’effectif avec un recrutement ciblé et un changement tactique, mais ces deux points n’ont pas donné satisfaction. Après un premier mercato d’été jugé raté par Luis Campos, le conseiller sportif n’a pas réussi à redresser la situation lors du marché des transferts d’hiver. « Cette fois, on va savoir. Savoir si la voie empruntée depuis juillet conduit au succès. »

Pour cela, Christophe Galtier devra trouver la bonne formule pour faire évoluer son équipe. L’idée principale du coach était d’aligner son trio Messi-Neymar-Mbappé, quitte à créer un déséquilibre. Dans l’esprit du coach parisien et de Luis Campos, le meilleur schéma pour « répondre aux qualités du trio offensif et aux profils des défenseurs du groupe était de faire évoluer l’équipe en 3-4-1-2, modulable en 3-4-3. » Si les premières sorties avec des victoires prolifiques ont validé ce choix, les résultats qui ont suivi après le nul face à l’AS Monaco (1-1) ont fait apparaître des doutes. Les deux matches nuls face à Benfica en Ligue des champions, où le PSG a souffert dans l’entrejeu, « ont fini de convaincre le staff qu’un 4-4-2 en losange serait peut-être plus bénéfique », avec par moment des petites modifications en cours de match. « Des ajustements qui peuvent laisser à penser que Galtier n’a pas trouvé la bonne option ou qu’il tâtonne. »

Et pour ce mois de février, le club parisien devra composer sans Kylian Mbappé pendant trois semaines et avec un effectif réduit sans l’arrivée de renforts lors du mercato hivernal. En début de saison, Luis Campos et Christophe Galtier avaient décidé de réduire l’effectif à une vingtaine d’éléments avec les meilleurs jeunes du centre de formation. « En deux mercatos, 25 joueurs ont quitté l’effectif professionnel. Mais les deux hommes ont peut-être sous-estimé les conséquences d’une saison singulière, coupée par une Coupe du monde », rapporte le quotidien sportif. Cependant, cette gestion est assumée par la direction parisienne. L’objectif dès l’été dernier était de favoriser la cohésion et le bon état d’esprit au sein de l’effectif. « Une volonté accentuée par le fair-play financier et par le désir de voir éclore certains talents de l’académie. » Le dernier exemple en date est le prêt de Keylor Navas (à Nottingham Forest) afin de libérer Gianluigi Donnarumma d’une concurrence difficile à appréhender par moment. Mais au club, certains voient un déséquilibre dans l’effectif actuel avec le manque d’un défenseur central et d’un milieu offensif. « Le choix de réduire l’effectif a peut-être amené plus de calme au Camp des Loges et des entraînements de meilleure qualité. Mais ce parti pris sera jugé au cours du mois de février, déterminant, avec des adversaires qui vont obliger le PSG à mettre beaucoup d’intensité », conclut L’E.

De son côté, Le Parisien se demande comment le PSG va se préparer sans Kylian Mbappé. Sans son attaquant phare, le club de la capitale devra se réorganiser en vue du huitième de finale aller de Ligue des champions face au Bayern Munich (14 février). Si le coach bavarois, Julian Nagelsmann, croit à un coup de bluff, le forfait de l’international français se précise bel et bien pour cette manche aller. Une absence qui pénalisera grandement les champions de France. La gestion de Kylian Mbappé ces dernières semaines fait débat, mais Christophe Galtier s’est défendu en conférence de presse d’un retour précipité de son joueur après le Mondial : « On a pris beaucoup de précaution pour le retour de Kylian. Le débat porte sur le fait qu’il joue après la Coupe du monde, mais derrière ces deux matchs (Strasbourg et Lens), il a eu 12 ou 13 jours de récupération. Il est revenu progressivement sur des matchs avec une intensité plus faible. Je ne pense pas qu’il ait trop joué. Quand on joue, il y a toujours une part de risque. » Cette saison, le numéro 7 des Rouge & Bleu est impliqué dans 31 des 78 buts de son équipe (25 buts, 6 passes décisives). « Une véritable Mbappé dépendance s’est installée au fil des années. »

Dans l’esprit du coach, le remplaçant de Kylian Mbappé est Hugo Ekitike. L’ancien Rémois « va donc endosser un rôle important sur les quinze prochains jours. » Reste à savoir si l’attaquant de 20 ans sera la solution choisie face au Bayern Munich. Une option qui semble risquer, mais si le PSG a déboursé 40M€ pour le joueur, « c’est aussi pour lui faire confiance en cas de besoin », rapporte LP. Si Christophe Galtier a demandé à son joueur de développer son jeu en pivot, il sait aussi prendre la profondeur comme il l’a montré sous le maillot du Stade de Reims. Et avec un effectif qui ne s’est pas renforcé, la solution sera soit Hugo Ekitike soit un changement de système.

Enfin, le quotidien francilien évoque le rôle de Lionel Messi. Pour la deuxième fois depuis son arrivée, l’attaquant de 35 ans débutera une rencontre sans Kylian Mbappé ou Neymar à ses côtés. Il aura donc la charge de porter l’attaque parisienne sur ses épaules. « Pas de N ni de M pour compléter cette triplette qui, quel que soit son état de forme, concentre l’attention de tous, adversaires comme observateurs. » Reste à savoir si La Pulga pourra prendre en main cette équipe dans le but de conserver l’avance en tête du championnat. La seule fois où l’ancien Barcelonais avait évolué sans ses deux compères en attaque, le PSG avait arraché une égalisation face au FC Lorient (1-1), 19e de Ligue 1 à l’époque. « Mais les temps ont changé. Paris et le septuple Ballon d’or retrouvant leurs couleurs de début de saison mercredi du côté de la Mosson. » Après la sortie sur blessure de Kylian Mbappé face à Montpellier (3-1), l’Argentin a pris les commandes du match en se montrant entreprenant avec 1 but et 9 tirs tentés, son plus haut total depuis son arrivée.