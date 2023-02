Revue de Presse PSG : Toulouse, Messi, Hakimi…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce dimanche 5 février 2023. Une victoire contre Toulouse qui ne balaye pas les doutes, Achraf Hakimi taille patron. Lionel Messi en sauveur.

Dans son édition du jour, l’Equipe revient sur la victoire du PSG contre Toulouse (2-1) – au Parc des Princes – dans le cadre de la 22e journée de Ligue 1. Le quotidien sportif qui explique que cette victoire est dans la lignée des prestations du PSG depuis le début de l’année 2023, poussive. « Dans un monde idéal, Christophe Galtier prendrait quelques semaines pour travailler avec son groupe avant de retrouver la Ligue des champions, dans neuf jours au Parc des Princes. Mais la planète foot ne s’arrête jamais. » L’Equipe qui parle aussi du match de Gianluigi Donnarumma. Malgré le départ de Keylor Navas à Nottingham Forest, le portier italien n’est pas encore totalement libéré. Outre ses relances au pied perfectibles, il est fautif sur le but toulousain, ayant mal placé son mur. En dehors de ça, l’ancien Milanais s’est montré performant sur sa ligne, notamment avec son sauvetage à bout portant dans les dernières minutes du match. Le quotidien sportif estime aussi que la défense a donné satisfaction lors de cette rencontre, même si elle a moins été sollicitée que ces dernières semaines. En l’absence de ses compères de la MNM, Lionel Messi, qui a donné l’avantage au PSG avec un magnifique but, a été le meilleur parisien avec Achraf Hakimi. Autour de ces deux joueurs, « l’animation offensive fut longtemps pénible. Carlos Soler a été aligné relayeur, ce qui en dit long, mais il n’a pas plus apporté. Positionné en « 10 », Vitinha a peu créé de situations pendant une heure et manque de tranchant face au but. Hugo Ekitike n’a pas ménagé ses appels mais a très peu pesé. » Le quotidien sportif qui est enfin revenu sur la blessure de Renato Sanches. Christophe Galtier craint une lésion musculaire, ce qui éloignerait l’international portugais des terrains pour plusieurs semaines. « Certes, Sanches n’est a priori pas dans le onze de gala mais il prive le coach d’un profil rare dans un secteur où le champion de France […]n’a pas pléthore de solutions« , conclut l’Equipe.

Le quotidien sportif qui a fait un focus sur Achraf Hakimi, auteur d’une magnifique frappe du pied gauche pour permettre au PSG d’égaliser contre Toulouse. En difficulté depuis le début de la saison, l’international marocain a retrouvé de la superbe depuis quelques matches. Buteur et passeur décisif, il a réalisé la meilleure prestation de sa saison assure le quotidien sportif. « Il donne l’impression de retrouver enfin des sensations athlétiques et techniques qui font de lui l’un des meilleurs latéraux droits du monde. » La Coupe du monde, lors de laquelle il a brillé avec un Maroc qui a été jusqu’en demi-finale, lui a permis de se libérer d’un début de saison difficile. L’Equipe explique aussi que le recrutement de Nordi Mukiele a été fait dans l’optique de bousculer un peu l’orgueil de l’ancien du Borussia Dortmund. « Les bonnes performances de l’international français en début d’année 2023 ont-elles poussé le Marocain à en faire plus ? L’hypothèse à quelques partisans en interne » assure l’Equipe qui évoque aussi une facette peu connue du latéral droit, son côté bougon. « Il s’usait l’an dernier dans des veines critiques, en privé, sur l’attitude du camp sud-américain (Paredes, Di Maria), à son égard. »

Dans son édition du jour, le Parisien revient également sur cette victoire du PSG contre Toulouse (2-1). Avec six joueurs absents, le club de la capitale ne s’est pas totalement rassuré avant l’enchaînement des chocs lors de ce mois de février. Sur le match contre le TFC, « malgré davantage d’allant et de tentatives qu’en janvier (11 tirs à 2 en première période, 22 à 14 sur l’ensemble), il aura fallu deux éclairs de génie d’Hakimi et Messi pour éviter à Paris une nouvelle contre-performance. » C’est suffisant pour s’éviter une crise avant le calendrier infernal qui attend le PSG, mais pas pour balayer les doutes conclut le quotidien francilien.

Le Parisien qui fait un focus sur le très bon match de Lionel Messi, qui a offert la victoire au PSG grâce à une magnifique frappe enroulée du gauche. « Certes, Messi a perdu un nombre inhabituel de ballons. Mais chaque prise de balle a apporté une forme de danger« , souligne le quotidien francilien. Lors de cette rencontre, il fallait aussi noter les belles combinaisons entre La Pulga et Achraf Hakimi, chose qui n’était pas forcément quelque chose de fréquent depuis le début de leur cohabitation à Paris durant l’été 2021.