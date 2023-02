PSG / Toulouse – les notes des Parisiens dans la presse

Hier après-midi, le PSG s’est imposé contre Toulouse (2-1) dans le cadre de la 22e journée de Ligue 1. Dans une nouvelle rencontre difficile, les Parisiens ont réussi à s’imposer après avoir été menés au score. Lionel Messi et Achraf Hakimi, les buteurs parisiens, ont été les meilleurs joueurs sur le terrain.

Pour son match contre Toulouse, le PSG devait faire sans plusieurs joueurs majeurs comme Neymar, Kylian Mbappé et Sergio Ramos blessés, ou bien encore Marco Verratti suspendu. Mené au score, le club de la capitale a pu compter sur Lionel Messi et Achraf Hakimi, qui ont marqué deux magnifiques buts, pour s’offrir la victoire et mettre la pression sur Lens et Marseille qui joue ce dimanche. Le latéral droit, qui retrouve son niveau depuis quelques matches, a été élu homme du match par l’Equipe et Le Parisien. Les deux quotidiens ont attribué la note de 8 à l’international marocain, plus haute note des joueurs titulaires hier. Le quotidien francilien indique : « Le défenseur marocain est décidément en pleine forme. Non content d’apporter un soutien précieux à chacune de ses offensives, il a offert l’égalisation d’une splendide frappe du gauche enroulée hors de portée de Dupé et s’est fait passeur décisif pour Messi.«

Carlos Soler encore en difficulté

Lionel Messi le talonne avec une note de 7. Le Parisien explique sur le numéro 30 du PSG : « Sans Neymar et Mbappé, l’Argentin a touché un grand nombre de ballons. Malgré quelques passes manquées, il a naturellement été le plus dangereux. Sa frappe spontanée enroulée du gauche au ras du poteau est une merveille. » Du côté de l’Equipe, on est sur la même longueur d’onde. « En l’absence de Neymar et Mbappé, on attend qu’il prenne le jeu de l’équipe à son compte. Dans l’animation collective, cela ne s’est pas traduit par une emprise à la hauteur, plutôt par des éclairs sous forme de décalages (15e, 32e, 55e). Mais au bout du compte, il sauve Paris d’une frappe au scalpel. Rassurant sur les un-contre-un, il retrouve de sensations. Un poteau aussi« . Une nouvelle fois titulaire, Carlos Soler a une nouvelle fois déçu. Il obtient la plus basse note de la rencontre, un 3. L’Equipe indique : « Son envie de bien faire se traduit, vu son manque d’efficacité, par de la frustration. Car l’Espagnol – aligné relayeur droit – a encore livré une partie sans relief, avec des périodes où il disparait complètement et un apport bien neutre dans ce secteur. » Pour le Parisien, le constat est le même. « Une fois encore, il est difficile de ressortir grand-chose de sa prestation. On l’a surtout remarqué quand il a laissé sa place, sous quelques sifflets, à Warren Zaïre-Emery, accueilli par une petite ovation. »