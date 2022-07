Le PSG souhaite réaliser un mercato de grande envergure aussi bien dans le sens des arrivées que des départs. Si les Rouge & Bleu vont bientôt accueillir leur deuxième recrue avec Hugo Ekitike, ils doivent également penser à dégraisser l’effectif, comme l’a récemment indiqué le coach, Christophe Galtier, dans un entretien à L’Equipe : « On a 26 ou 27 joueurs en dehors des gardiens, c’est énorme (…) On partira cette saison avec 21 joueurs de champ, et quelques jeunes. Les grands clubs qui performent au très haut niveau sont ceux qui parviennent à intégrer les meilleurs jeunes dans un effectif d’expérience et de qualité. » En ce sens, de nombreux joueurs sont placés sur la liste des transferts à l’image d’Abdou Diallo.

Le PSG demanderait 30M€ pour Diallo

Avec les présences de Sergio Ramos, Presnel Kimpembe et Marquinhos ainsi que la possible arrivée de Milan Skriniar, l’international sénégalais est ouvert à un départ à l’approche de la Coupe du monde 2022 au Qatar (21 novembre au 18 décembre). Et depuis plusieurs jours, les médias italiens font part d’un intérêt du SSC Napoli pour le défenseur de 26 ans, encore sous contrat jusqu’en 2024 avec les Rouge & Bleu. En effet, malgré une qualification pour la Ligue des champions, le club napolitain doit faire face aux départs de plusieurs cadres comme David Ospina, Kalidou Koulibaly, Dries Mertens et Lorenzo Insigne. Ainsi, un nouveau cycle sera mis en place par le président Aurélio De Laurentiis. Et pour remplacer Kalidou Koulibay, les dirigeants de Naples penseraient à son compatriote Abdou Diallo. Cependant, le salaire du joueur – environs 5M€ nets par an – pourrait être un problème pour Naples, comme le rapporte le Corriere della Sera. En effet, la formation de Serie A impose un plafond salarial de 3M€. De plus, le montant de 30M€ espéré par les dirigeants parisiens serait trop élevé pour le Napoli, qui souhaite le récupérer pour 18-20M€, toujours selon le quotidien italien.

Pour le poste de gardien de but, le 3e de la dernière saison de Serie A penserait également à un autre joueur du PSG : Keylor Navas (35 ans, juin 2024). Mais là encore, les émoluments du portier de 35 ans – 7M€ net par an – sont trop élevés pour les Partenopei, qui devront diviser le salaire par deux en cas d’arrivée du Costaricien.

Statistiques 2021-2022 d’Abdou Diallo