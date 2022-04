Les Parisiens ont eu une semaine tranquille puisqu’ils sont éliminés de la Ligue des Champions et ont donc eu tout le temps de préparer la rencontre de ce samedi face à Clermont en Ligue 1. Le PSG et ses supporters sont encore frustrés par cette sortie de route en C1 et par le scénario dantesque. On rappelle qu’en 17 minutes lors du match retour face au Real Madrid, les Rouge & Bleu ont concédé un triplé de Karim Benzema. Suite à ces événements, de nombreux anciens ont réagi et ont donné leur avis, parfois virulent, sur la situation actuelle du club de la capitale. Des propos qui ont exaspéré l’ex joueur… du PSG Jérôme Rothen, qui vise particulièrement Unai Emery, Thomas Tuchel et surtout Thiago Silva.

« Emery ? Il dit qu’il a appris et tant mieux. C’est à ça que sert ce genre d’expérience même si elles sont douloureuses et qu’il a pris des claques. On se rappelle qu’il était à la tête de l’équipe pour la Remontada. Il avait constaté des choses mais il a eu du mal à l’exprimer quand il était en poste et c’est ce qui me dérange. Parce que lorsque tu es au PSG […] tu dois dire des choses aussi ! Et on ne va pas forcément ‘te le mettre dans la tronche’. Il le dit avec 5-6 ans de retard et ça me dérange ! Thomas Tuchel c’est encore pire, s’il peut en mettre une, il en met une au PSG. […] Tu n’es pas obligé de donner des leçons à chaque fois sur ce qu’il s’est passé au PSG sachant qu’il a passé plus de temps à faire des erreurs. Beaucoup se sont plaints de son attitude et de ce qu’il devait mettre en place. Mais alors le pire, c’est Thiago Silva ! Lui est tellement frustré qu’on l’ait mis dehors pour prendre des joueurs comme Sergio Ramos […] c’est sur qu’il l’a en travers la gorge. Cracher dans la soupe, et dire que tu repars à zéro chaque année, c’est totalement faux ! Il y a des joueurs, ça fait 10 ans qu’ils sont au club… 10 ans !«