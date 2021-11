Le PSG joue dans un peu moins dans deux heures son quatrième match de Ligue des Champions sur la pelouse du RB Leipzig (21h00). Si les Parisiens effectuent un début de saison quasi-parfait en étant en tête du championnat et de la Poule A en C1 en n’ayant perdu aucun match, le jeu n’est toujours pas au rendez-vous. Supporters, journalistes, consultants et observateurs sont unanimes sur ce sujet et estiment que Mauricio Pochettino n’arrive pas à mettre en place une véritable identité collective dans cette équipe. Pour le consultant Jérôme Rothen, le Paris Saint-Germain doit enfin confirmer dans le jeu.

« Ce soir tu ne pourras pas passer à ce qu’on voit depuis le début de l’année à un match où tu vas t’éclater de la première à la 90e minute. Mais il n’empêche, il y a des choses qui doivent être mises en place pour te permettre de croire que par moment le PSG devienne plus cohérent et surtout aille dans le sens des joueurs. Moi je veux que Pochettino impose sa défense à trois dans un premier temps pour voir ce qu’il se passe parce que souvent on ne le voit qu’en cours de match et ils peut y avoir plus de maîtrise. »