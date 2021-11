Leipzig / PSG : les compositions officielles

Ce soir à 21 heures (Canal Plus et RMC Sport 1), le PSG affronte le RB Leipzig – à la Red Bull Arena – pour le compte de la 4e journée de Ligue des champions. Premiers du groupe avec 7 points, les Rouge & Bleu peuvent prendre une réelle option pour la qualification en cas de victoire. De son côté, le club allemand voudra remporter ses premiers points dans ce groupe A. Et pour cette rencontre, Mauricio Pochettino doit composer sans Leo Messi et Marco Verratti. Les deux coaches ont dévoilé les compositions des équipes.

Ainsi, Gianluigi Donnarumma débute dans le but. Il est protégé par une défense à quatre Achraf Hakimi, Marquinhos, Presnel Kimpembe et Nuno Mendes. Au milieu de terrain, Danilo Pereira, Idrissa Gueye et Georginio Wijnaldum sont associés. Enfin, Ángel Di María retrouve une place de titulaire, après trois matches de suspension en C1. Il est associé à Neymar Jr et Kylian Mbappé en attaque.

La feuille de match de Leipzig / PSG

Quatrième journée de la phase de groupes de Ligue des champions – Mercredi 3 novembre 2021 – Diffuseurs : Canal Plus & RMC Sport – Arbitre : Ekberg – VAR : Irrati