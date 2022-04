Quel onze du PSG pour affronter Clermont ?

Après sa victoire face au FC Lorient (5-1) la semaine passée, le PSG retrouve la Ligue 1 ce samedi soir (21h sur Canal Plus Décalé), dans le cadre de la 31e journée de championnat. En effet, les coéquipiers de Neymar Jr se déplacent en Auvergne pour affronter le Clermont Foot, au Stade Gabriel Montpied. La victoire sera impérative pour les Rouge & Bleu afin de s’approcher un peu plus du 10e titre de champion de France de leur histoire. De plus, le club de la capitale devra mettre fin à sa série de 4 défaites d’affilée à l’extérieur (FC Nantes, OGC Nice, Real Madrid et AS Monaco). Mais Mauricio Pochettino devra composer sans 9 joueurs. En effet, Keylor Navas, Marquinhos, Abdou Diallo, Layvin Kurzawa, Ander Herrera, Leandro Paredes, Julian Draxler, Ismaël Gharbi et Angel Di Maria sont tous indisponibles pour ce voyage.

Ainsi, Gianluigi Donnarumma devrait débuter dans les buts parisiens. De retour face aux Merlus, Sergio Ramos pourrait retrouver une place de titulaire en profitant de l’absence du capitaine Marquinhos. L’Espagnol devrait être associé à Presnel Kimpembe, selon les compositions probables des médias. De leur côté, Achraf Hakimi et Nuno Mendes vont évoluer dans les couloirs de la défense. Au milieu de terrain, Mauricio Pochettino peut compter sur le retour de Marco Verratti. L’Italien est pressenti pour débuter aux côtés d’Idrissa Gueye et Danilo Pereira. Enfin, sauf surprise de dernières minutes, Leo Messi, Kylian Mbappé et Neymar Jr devraient composer le trio offensif.