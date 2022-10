Vitinha : « Ça ne sert à rien d’être bon dans le jeu si on ne gagne pas ! »

Le PSG a concédé le match nul ce mercredi soir sur la pelouse du Benfica Lisbonne après une rencontre accrochée, et certains parisiens ne semblent pas satisfaits.

C’était l’affiche de ce groupe H, une sorte de match aller qui opposait le Benfica Lisbonne et le Paris Saint-Germain. Après un début de match difficile, le club de la capitale a pris le dessus sur son adversaire… sans pour autant faire la différence. Au final, les deux équipes se sont séparées sur un match nul frustrant (1-1), et devront batailler mardi prochain au Parc des Princes pour la course à la première place. Malgré la performance convenable des Parisiens au Stade de la Luz, Vitinha s’est montré frustré par le résultat au terme des 90 minutes.

“C’est en-deçà des attentes”

Devant les micros de RMC Sport, le milieu de terrain portugais n’était pas satisfait du résultat de l’équipe malgré la qualité du jeu proposée. L’ancien joueur de Porto partage son envie de revanche avant le match retour de mardi prochain

“C’est en-deçà des attentes ! La qualité de Benfica n’était pas surprenante, ils sont beaucoup plus forts que l’an dernier. Mais nous nous attendions à partir avec un autre résultat. Nous sommes repartis avec un match nul. Nous avons un match à Paris (mardi 11 octobre, 21h) et nous ferons tout pour montrer que nous aurions dû sortir vainqueurs aujourd’hui.”

“Ça ne sert à rien d’être bon dans le jeu si on ne gagne pas”

Malgré une nouvelle performance saluée par les observateurs, médias ou encore coéquipiers (nous lui avons délivré la note de 7/10), Vitinha semblait indifférent à cela. Le milieu de terrain confesse qu’il travaille énormément pour être à ce niveau, mais ce qui l’importe le plus, c’est la victoire !

“Mes bonnes performances ? Le mieux serait d’ajouter la victoire. Je sais que je donne une réponse sur le terrain. Je travaille beaucoup mais ça ne sert à rien d’être bon dans le jeu et dans l’équipe si on ne gagne pas. Nous voulions la victoire. »