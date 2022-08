Le premier titre de la saison du PSG en chiffres

Le PSG a officiellement débuté sa saison avec son succès lors du Trophée des Champions. Les hommes de Christophe Galtier se sont imposés (4-0) face au FC Nantes d’Antoine Kombouaré, et ont remporté ainsi le premier trophée de la saison 2022-2023. Retour en chiffres sur ce joli succès.

Trophée des Champions puissance 11

Le Paris Saint-Germain continue d’embellir son armoire à trophées avec ce nouveau titre. En plus de ce fait, le club de la capitale est celui en France qui compte le plus de Trophées des Champions, en ayant gagné son onzième ce dimanche 31 juillet à Tel-Aviv. Sur les dix dernières années, le PSG a remporté à neuf reprises la « Supercoupe » hexagonale. Dans ce classement de club le plus titré de cette compétition, le dauphin des parisiens, l’Olympique Lyonnais, comptent sept succès. Au total, tous titres confondus, le Paris Saint-Germain demeure le club le plus titré de France avec 47 trophées.

Image : psg.fr

Une renaissance de Messi ?

Lors de cette rencontre face au FC Nantes, Leo Messi a rendu une belle copie et a été l’auteur d’un match plein de promesses. L’international argentin a buté à trois reprises sur Alban Lafont, portier des Canaris, le record du match sur le total de tirs cadrés pour un joueur. Le jeune gardien de but s’incline face à La Pulga lors de l’ouverture du score (25e), sur une feinte dévastatrice du septuple Ballon d’Or. Avec six dribbles réussis, Messi détient le record du match dans ce domaine. Dans les chiffres du numéro 30 parisien on peut également souligner un tacle réussi, ce qui n’est pas forcément dans les habitudes du joueur, qui a été plus investi sur le plan défensif qu’à la coutume. Concernant le nombre de ballons touchés, l’Argentin en compte 91, seul Marco Verratti (97) en compte plus.

Une belle performance de la part de Leo Messi qui lui a permis d’être élu homme du match.

Ce Trophée des Champions, un clin d’œil de l’histoire

En remportant ce onzième Trophée des Champions ce dimanche 31 juillet face au FC Nantais, le PSG a remonté le temps. En effet, il y a plus de 26 ans les Rouge & Bleu remportaient leur premier titre dans cette compétitions face aux mêmes Canaris lors d’une séance de tirs aux buts (2-2 ; TAB 6-5) le 3 janvier 1996.

Avec 50 victoires face aux Nantais, le club de Loire-Atlantique est la victime favorite du Paris Saint-Germain juste derrière l’AS Saint-Etienne qui a connu la défaite à 51 reprises face aux parisiens.

Capitaine Marquinhos un peu plus dans l’histoire

Si les chiffres de la performance des parisiens sur le terrain sont à noter, celui concernant notre capitaine est également à retenir. En effet, Marquinhos est entré un peu plus dans l’histoire Rouge & Bleu en ayant porté ce dimanche 31 juillet 2022 le brassard de capitaine pour la 116e fois. L’occasion pour le Brésilien de dépasser dans cette hiérarchie Claude Makélélé, qui a été capitaine du PSG à 115 reprises. Un classement de capitanat dominé par Thiago Silva (293 fois) et Dominique Bathenay (227 fois).

Neymar, de la parole aux actes

Au début du mois de juillet et donc de la préparation estivale du PSG, Neymar a déclaré : « Cette année, tous les tirs vont rentrer : les coups-francs, les coups de tête. Je me sens bien. Je suis confiant ! Je me suis beaucoup entraîné pendant mes vacances !« .

🗣 | NEYMAR JR 🇧🇷 en Live Facebook via @futtmais



“Cette année, tous les tirs vont rentrer : les coups francs, les coups de tête. JE ME SENS BIEN. Je suis confiant ! Je me suis beaucoup entraîné pendant mes vacances !”#PSG pic.twitter.com/3pWEK7nuJP — Canal Supporters (@CanalSupporters) July 9, 2022

Et c’est lors du premier match officiel de la saison qu’il était attendu et a répondu présent, pour remporter ce Trophée des Champions face au FC Nantes. Un Neymar remuant, décisif par la passe ainsi que par le but. Auteur d’un doublé dont un magnifique coup-franc dans la lucarne d’Alban Lafont, le numéro 10 du PSG compte désormais 11 buts sur ses 10 derniers matchs toutes compétitions confondues avec le maillot Rouge & Bleu.

Un record personnel pour Verratti

Comme écrit précédemment, Marco Verratti est le joueur qui a touché le plus de ballon au cours de cette rencontre. Cependant, l’international italien enregistre un record plus important à l’issue de cette rencontre, en remportant son neuvième Trophée des Champions, devenant ainsi le joueur le plus titré de cette compétition. Pour rappel, le numéro 6 du PSG est devenu le joueur qui compte le plus de titre de champion de France en soulevant l’Hexagoal pour la dixième fois à l’issue de la saison 2021-2022.