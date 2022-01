Rouyer n’a pas peur pour le PSG contre Lyon

Le PSG se déplace sur la pelouse du Groupama Stadium ce dimanche pour affronter l’Olympique Lyonnais dans le cadre de la 20e journée de la Ligue 1 (21h00). Les Rouge & Bleu voudront poursuivre leur belle saison en Ligue 1 avec un nouveau succès, d’autant plus si celle-ci est en terre lyonnais. Mais pour cela, Mauricio Pochettino devra faire sans pas mal de titulaires dont Leo Messi, Angel Di Maria, Neymar Jr et Donnarumma mais avec la présence de beaucoup de jeunes. Malgré ses nombreuses absences, le consultant pour La Chaîne L’Équipe, Olivier Rouyer, ne se fait aucun soucis pour le club de la capitale lors de cette affiche

« Paris en danger malgré les absents ? Bah non… Il y a d’autres joueurs à commencer par Mbappé et c’est le principal. À partir du moment où Kylian Mbappé est présent sur le terrain, l’équipe adverse a déjà une pression supplémentaire… En plus de ça Lyon n’est pas au mieux de sa forme, on se rappelle de la manière dont ils ont fini l’année 2021, ils n’ont pas eu de reprise… Donc c’est compliqué ! Et je ne vois pas qu’est ce qui empêchera d’être très performant contre Lyon… Je ne vois pas ! Je n’ai pas peur pour Paris. »