Salomon : « Mbappé va finir sa saison et il partira »

Kylian Mbappé, dans ses interviews accordées à l’Equipe et RMC Sport, a avoué qu’il souhaitait quitter le PSG cet été et l’avoir fait savoir à ses dirigeants à la fin du mois de juillet. Dans sa prise de parole, l’attaquant (22 ans) n’a pas fermé la porte à une possible prolongation de contrat. Mais pour Bruno Salomon, sa décision est prise. Il quittera Paris l’été prochain.

« Parce que l’on sait que c’était acté. Le PSG a tout tenté mais n’a jamais réussi à retourner la situation. Paris n’est qu’une étape, Paris n’est qu’un passage. On aura eu la chance d’avoir Kylian Mbappé dans notre championnat pendant cinq ans. Le PSG aura réussi à le garder cinq ans de plus. Après, on peut revenir sur le fait qu’il ne soit pas parti cet été. On savait, tout le monde était au courant. Je pense que tous les amateurs ou amoureux du PSG se disaient « allez, il va aimer, il va kiffer, il va rester ». Non. Dans l’interview, il dit aussi qu’il veut changer cette étiquette du gars calculateur, qui n’a pas de plan de carrière. Et bah non. Il va au bout de son truc, il va finir sa saison, il partira, se lamente Bruno Salomon pour l’Equipe de Greg. Tout ce que je dis, c’est que depuis août 2017, on sait que c’est un passage, que le PSG n’était pas un passage obligé mais un passage.«