Debat CS – Bernat retrouvera-t-il son meilleur niveau ?

Victime d’une rupture des ligaments croisés du genou gauche en septembre 2020, Juan Bernat n’a toujours pas repris la compétition avec le PSG. Le latéral gauche – qui a eu des complications dans sa rééducation – n’a donc plus joué depuis plus d’un an. L’ancien du Bayern Munich a repris ces dernières semaines l’entraînement collectif mais n’est pas encore prêt à rejouer selon Mauricio Pochettino. Il pourrait le faire à l’issue de la trêve internationale. Mais Bernat risque d’avoir du mal à ses débuts. Après une grave blessure comme celle-ci, c’est toujours très compliqué de revenir à son meilleur niveau. Certains ne se sont jamais remis. Pour vous, est-ce que Juan Bernat retrouvera son meilleur niveau dans les mois à venir ? À vos claviers.