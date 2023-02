Bien évidemment en lice pour la récompense honorifique du Samba d’Or, trophée récompensant le meilleur joueur brésilien évoluant en Europe, Neymar Jr s’est offert la passe de trois. Il a, en effet, été plébiscité ce jour.

Après un début de saison canon, Neymar Jr a quelque peu baissé de rythme depuis plusieurs semaines, notamment suite à une Coupe du monde décevante durant laquelle il s’est blessé à la cheville. Avec la blessure de Kylian Mbappé, le Ney, qui devrait être de retour ce mercredi face à l’OM en huitième de finale de Coupe de France, sera scruté de très près, en particulier face au Bayern Munich le 14 février prochain.

Une rude concurrence mais…

Et en attendant toutes ces grosses échéances du club de la capitale, Neymar Jr a reçu une bonne nouvelle ce jour. Ainsi, le Samba d’Or a été délivré par le média Sambafoot.com. Et alors qu’il se trouvait en concurrence avec de sacrés clients, Vinicius Junior au premier plan, c’est bien le joueur du PSG qui a été récompensé. Le numéro 10 auriverde glane, de ce fait, son troisième Samba d’Or consécutif, le sixième au total pour lui en seulement 15 éditions (2014, 2015, 2017, 2020, 2021 et donc 2022).