Cinq Parisiennes appelées en Equipe de France

Dans quelques jours, de nombreuses joueuses du PSG seront concernées par la trêve internationale. En effet, après le derby face au Paris FC ce dimanche, les Parisiennes seront éparpillées aux quatre coins du monde. Et ce jeudi, la sélectionneuse de l’Equipe de France féminine – Corinne Diacre – a dévoilé sa liste pour disputer les matches de qualification pour la Coupe du monde 2023. Et cinq joueuses du PSG ont été retenues dans ce groupe de 23 : Sakina Karchaoui, Grace Geyoro, Sandy Baltimore, Kadidiatou Diani et Marie-Antoinette Katoto. Appelée lors du dernier rassemblement, Kheira Hamraoui n’a pas été retenue pour ce rassemblement d’avril. Les Bleues affronteront le Pays de Galles (le 8 avril à Llanelli) et la Slovénie (12 avril au Mans).

Le groupe retenu par Corinne Diacre

Gardiennes (3) : Chavas (Bordeaux), Durand (Dijon), Peyraud-Magnin (Juventus Turin)

: Chavas (Bordeaux), Durand (Dijon), Peyraud-Magnin (Juventus Turin) Défenseures (8) : Bacha (Lyon), Cissoko (West Ham), Karchaoui (PSG) , Mbock (OL), Perisset (Bordeaux), Renard (OL), Torrent (Montpellier), Tounkara (Atlético de Madrid)

: Bacha (Lyon), Cissoko (West Ham), , Mbock (OL), Perisset (Bordeaux), Renard (OL), Torrent (Montpellier), Tounkara (Atlético de Madrid) Milieux (5) : Bilbault (Bordeaux), Dali (Everton), Geyoro (PSG) , Palis (Bordeaux), Toletti (Levante)

: Bilbault (Bordeaux), Dali (Everton), , Palis (Bordeaux), Toletti (Levante) Attaquantes (7) : Asseyi (Bayern Munich), Baltimore (PSG), Cascarino (OL), Diani (PSG), Marie-Antoinette Katoto (PSG), Malard (OL), Matéo (Paris FC).

Programme Equipe de France