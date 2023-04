SCO / PSG : Ce qu’il faut retenir

Ce vendredi, en ouverture de la 32e journée de Ligue 1, le PSG s’est imposé sur la pelouse de la lanterne rouge, l’Angers SCO (1-2). Un match où les Parisiens ont encore une fois été en panne d’inspiration.

Avec un calendrier à son avantage par rapport à ses poursuivants, le PSG a fait un pas supplémentaire vers son 11e titre de champion de France ce vendredi soir. Opposé à l’Angers SCO, bon dernier de Ligue 1, le club parisien a obtenu une nouvelle victoire importante mais insipide au Stade Raymond Kopa (1-2). Mais ce succès permet de compter provisoirement 11 points d’avance en tête du classement et de regarder sereinement les rencontres de ses poursuivants (RC Lens / AS Monaco et OL / OM). Cependant, la nouvelle prestation poussive passe mal face à une équipe condamnée à la Ligue 2.

La faiblesse de la seconde période

Si les Rouge & Bleu se sont montrés sérieux et appliqués en première période, dès retour des vestiaires, les onze parisiens n’ont absolument rien proposé sur la pelouse. Pire, l’Angers SCO a réussi par séquence à malmener les Rouge & Bleu. Et finalement la réduction de l’écart de Sada Thioub en fin de rencontre (1-2, 88′) était prévisible tant les Parisiens perdaient des ballons faciles. Même si Gigio Donnarumma a finalement été peu sollicité, le leader du championnat a manqué de maîtrise face à l’une des pires attaque et défense de Ligue 1. Un relâchement pointé du doigt par le coach parisien, Christophe Galtier : « Autant je suis satisfait de la première période, comme je l’étais face à Lens. Autant je ne suis pas du tout satisfait de la deuxième, comme face à Lens. Ce qui est sûr, quand vous êtes entraîneur du PSG, vous ne pouvez pas vous satisfaire de ça. Est-ce que c’est lié au score ? C’est une des raisons. On doit montrer un autre visage. On doit y remédier. On doit avoir envie de continuer à jouer, à être offensif. Il y a aussi des gens qui viennent nous voir jouer. Pour voir le SCO mais aussi le PSG. »

Le duo Messi-Mbappé décisif

Et si le PSG a pu ramener les trois points de son déplacement à Angers, c’est en très grande partie grâce au duo Messi-Mbappé. Avec un manque de solution criant autour d’eux, les deux stars parisiennes ont été les principaux acteurs de cette rencontre. Sur deux inspirations géniales de l’Argentin, l’international français a marqué ses 21e et 22e buts en championnat. De son côté, le récent vainqueur de la Coupe du monde compte désormais 15 buts et 15 passes décisives après 32e journée de Ligue 1. Sur les 106 buts cette saison, Mbappé est impliqué sur 42 d’entre eux et Messi 41 (réalisations et passes décisives confondues). Et tous les deux sont impliqués ensemble sur 19 buts. Un duo qui devra continuer sur cette lancée lors des six matches restants.

Carlos Soler proche du néant

Si le duo Messi-Mbappé a performé, de son côté, Carlos Soler a brillé par son absence. Titularisé pour la troisième fois d’affilée, l’Espagnol de 26 ans a une nouvelle fois livré une prestation affligeante, cette fois-ci face à une équipe condamnée à la Ligue 2. L’ancien de Valence a complètement manqué sa rencontre jusqu’à son remplacement à l’heure de jeu par Marco Verratti. En 62 minutes, il a touché 40 ballons, en a perdu 12 et a surtout remporté aucun duel, tenté aucun tir et a délivré zéro passe-clé. Son remplaçant, Marco Verratti, a touché 75 ballons (6 perdus) en 28 minutes de jeu et a remporté 2 duels sur 5. Une nouvelle performance proche du néant (noté 3/10 par la rédaction CS) qui interroge sur ses titularisations régulières.

Carlos Soler (remplacé par Verratti)



▫️60 minutes de jeu

▫️38 ballons touchés

▫️12 ballons perdus

▫️0 duel remporté

▫️0 tir

▫️0 passe clé



Et sera (sûrement) à nouveau titulaire pour la prochaine rencontre 👍#SCOPSG pic.twitter.com/zNrIVkryZ3 — Canal Supporters (@CanalSupporters) April 21, 2023

La gestion catastrophique des Titis

Et que dire de la gestion des Titis par Christophe Galtier. Pourtant, en conférence de presse d’avant-match, le coach parisien avait déclaré : « S’il y a la possibilité de faire jouer les jeunes joueurs demain je ne m’en priverai pas. » Résultat des courses : 2 minutes de jeu pour Warren Zaïre-Emery et 1 minute pour El Chadaille Bitshiabu. Et avec la faible avance au tableau d’affichage, le technicien français n’a pas osé lancer les autres Titis présents sur le banc : Ismaël Gharbi, Ilyes Housni et Serif Nhaga. La gestion du milieu de terrain de 17 ans interpelle grandement. Lors des quatre derniers matches, il a seulement disputé 21 minutes de jeu : 16 minutes face à l’OL, 1 minute face à l’OGC Nice, 2 minutes face au RC Lens et l’Angers SCO. Le cas de Hugo Ekitike pose également question. Même si l’attaquant de 20 ans montre des lacunes, il n’a pas disputé la moindre minute lors des trois dernières rencontres. Sa dernière titularisation remonte au 11 février dernier lors de la déroute sur la pelouse de l’AS Monaco (3-1).