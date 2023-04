Xavi Simons porte aujourd’hui la tunique du PSV avec une grande réussite. Le club batave compte d’ailleurs bel et bien conserver son joyau alors que le PSG resterait toujours à l’affût.

À seulement 20 ans, Xavi Simons performe au sein de son pays natal. Sous l’égide de l’illustre Ruud van Nistelrooy, il affiche des statistiques assez ahurissantes, ainsi qu’une vraie prépondérance sur le jeu des siens. Forcément, avec de telles prestations proposées, le PSV veut tout faire pour ne pas perdre son élément phare.

Xavi Simons plutôt flou

Et pour cause, le PSG possède une clause de rachat au sein du contrat du principal intéressé. Si le joueur est d’accord, le club parisien pourrait donc récupérer Xavi Simons contre un chèque estimé à 12 millions d’euros. Reste à connaître les intentions du jeune batave. Pour l’heure, il se montre assez flou, comme lors du dernier entretien qu’il a accordé à De Telegraaf :« Je dois bien conclure la saison, et ensuite on verra. Là, il y a encore des compétitions dans lesquelles vous devez prouver. Je me concentre entièrement sur les cinq derniers matches de championnat et la finale de la Coupe. Vous ne savez pas ce qui peut arriver en trois ou quatre semaines. Mais, ce que je peux vous dire, c’est que je suis très reconnaissant d’être ici et que j’ai pu faire mes preuves au PSV. J’ai un contrat de cinq ans ici et à l’été j’aurais une conversation avec Marcel Brands, l’entraîneur et tout le monde. »