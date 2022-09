Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce dimanche 11 septembre 2022. La victoire du PSG face au Stade Brestois 29 avec un duo Lionel Messi-Neymar Jr performant, Gigio Donnarumma décisif dans le but, la soirée compliquée vécue par Presnel Kimpembe, Neymar Jr sur sa lancée et les notes des Parisiens.

Dans son édition du jour, L’Equipe consacre sa Une à la victoire du PSG au Parc des Princes face au Stade Brestois (1-0), à l’occasion de la 7e journée de Ligue 1. Un succès obtenu grâce à l’unique réalisation de Neymar Jr en première période. Le duo Neymar-Messi a notamment été performant, tandis que Gigio Donnarumma a réalisé une parade déterminante sur penalty pour permettre à son équipe de retrouver sa place de leader du championnat. Car pour le reste, les champions de France en titre se sont montrés très poussifs dans le jeu, quatre jours après leur victoire face à la Juventus Turin en Ligue des champions (2-1). Alors que les Rouge & Bleu sont engagés dans un marathon de matches depuis quelques jours, le coach Christophe Galtier a réalisé un turn-over minimal. Mais à l’inverse de la saison passée, le PSG est vraiment séduisant dans ses temps forts. « Samedi, la lumière est venue du duo Messi-Neymar, dans le prolongement de leur début de saison. » L’Argentin a enchaîné les passes de grande classe tandis que le Brésilien a réalisé un excellent enchaînement contrôle-frappe croisée sur l’unique but du match. Il devient par la même occasion le meilleur de Ligue 1 (8 buts) et seul meilleur 4e buteur de l’histoire du club devant Pedro Miguel Pauleta et ses 109 buts. « Pour l’anecdote, il a désormais marqué contre les 25 équipes de L1 qui ont croisé sa route depuis son arrivée dans l’Hexagone. » Si Neymar est apparu par moment hors du coup face à Brest, Lionel Messi est resté appliqué toute la rencontre, rapporte L’E. Concernant le troisième attaquant, Kylian Mbappé, il n’était pas dans un bon jour.

Le quotidien sportif revient plus en détails sur la performance de Gigio Donnarumma face au SB29 (1-0) ce samedi après-midi. En effet, à l’issue de la rencontre, les Rouge & Bleu peuvent remercier leur portier italien, auteur d’un arrêt sur penalty face à Islam Slimani à la 70e minute de jeu. Sans le gardien de 23 ans, les champions de France en titre auraient très certainement perdu deux points sur leur pelouse. Et l’accolade en fin de match entre Gianluigi Donnarumma et Luis Campos en dit long sur l’importance du gardien italien hier soir. Mais le champion d’Europe 2021 n’est pas à son premier coup d’essai avec le PSG avec une réussite de 50% (2/4) dans cet exercice. Très critiqué après sa prestation de mardi face à la Juventus Turin, « Gigio Donnarumma a, cette fois, fait gagner des points à son équipe. »

L’Equipe fait aussi un focus sur la soirée compliquée vécue par Presnel Kimpembe ce samedi après-midi. Alors qu’il portait le brassard de capitaine, suite à la présence de Marquinhos sur le banc au coup d’envoi, le Titi du PSG n’a pas livré sa meilleure prestation avec le maillot parisien et de loin. Il a notamment vécu 20 dernières minutes très compliquées où il aura provoqué un penalty plus qu’évitable qui aurait pu permettre aux Brestois de revenir sans un grand Gigio Donnarumma dans le but. En fin de match, le défenseur parisien se blesse aux ischio-jambiers suite à un tacle non-maîtrisé sur un Brestois (Irvin Cardona). Une lésion musculaire qui le privera des deux prochains matches face au Maccabi Haïfa (14 septembre) en Ligue des champions et contre l’Olympique Lyonnais en Ligue 1 (18). De plus, il reste incertain pour le rassemblement de l’Equipe de France à la fin du mois. Surtout, cette action de Presnel Kimpembe « a provoqué une certaine tension entre les deux équipes et la colère de Michel Der Zakarian, le coach brestois, qui ne comprenait pas que le Parisien ne reçoive pas le moindre avertissement pour la faute sur son attaquant et une expulsion pour un second carton jaune. » En plus de cela, le champion du Monde 2018 a eu un comportement très limite envers l’arbitre de la rencontre, Jérémie Pignard, qui aurait pu valoir un deuxième carton jaune voire un rouge direct. Le gaucher de 27 ans s’en est bien sorti sur le coup, même s’il a dû quitter ses partenaires sur blessure.

Les notes des joueurs du PSG (L’Equipe) : Donnarumma 8 – Ramos 6, Danilo 7, Kimpembe 4 – Hakimi 5, Vitinha 5, Verratti 6, Bernat 6 – Messi 7, Mbappé 5, Neymar 7

De son côté, Le Parisien se concentre sur la performance de Neymar Jr. En marquant une nouvelle fois cette saison, le numéro 10 du PSG a donné la victoire à son équipe et occupe seul la tête du classement des meilleurs buteurs de Ligue 1 avec 8 réalisations (10 au total avec le Trophée des Champions). À cela s’ajoutent 6 passes décisives en championnat. Surtout, le Brésilien a marqué un but contre chacun des 25 adversaires qu’il a rencontré en L1 depuis son arrivée en 2017. Grâce à cette réalisation, il porte son total à 110 buts en 153 matches toutes compétitions confondues avec le PSG et devient seul quatrième meilleur buteur de l’histoire du club, devant Pedro Miguel Pauleta (109 buts en 211 matches) et derrière Zlatan Ibrahimovic (156 en 180 matches), Kylian Mbappé (180 en 224 matches) et le recordman Edinson Cavani (200 en 301 matches).

Après la rencontre face à Brest, Christophe Galtier a eu des mots élogieux envers son numéro 10 : « Si aujourd’hui il a dépassé Pauleta et qu’il fait un bon début de saison c’est qu’il met beaucoup de sérieux et de concentration dans son travail. Il est très investi. À la fois sur un plan personnel mais aussi pour ses partenaires et pour l’intérêt de l’équipe. C’est un grand professionnel. Je savais que c’était un grand joueur mais c’est un grand professionnel que je découvre avec plaisir tous les jours. » De son côté, Neymar Jr continue d’enchaîner les prestations de haut vol avec en ligne de mire la Coupe du monde au Qatar avec la sélection du Brésil.

Le quotidien francilien revient aussi sur la prestation compliquée de Presnel Kimpembe au Parc des Princes. Pourtant, jusqu’à la 70e minute de jeu, le match de l’international français était plutôt calme face à la faiblesse offensive du Stade Brestois. Mais il a fini par concédé « une drôle de faute » sur Noah Fadiga dans sa surface de réparation et a écopé d’un carton jaune. Heureusement pour le PSG, Gigio Donnarumma s’est détendu pour détourner le penalty d’Islam Slimani. Surtout, le Titi a concédé les trois derniers penalties de son équipe en L1, selon une donnée Opta. Autre séquence qui a fait parler en fin de match, son tacle non-maîtrisé sur Irvin Cardona qui aurait pu valoir un deuxième carton jaune, synonyme d’exclusion. Ensuite, le capitaine du soir « a sévèrement repoussé le bras de l’arbitre (…) Si ce coup de sang s’explique peut-être par la douleur qu’il a ressentie et la perspective de la blessure, il n’est guère excusable. » En conférence de presse d’après-match, l’entraîneur brestois, Michel Der Zakarian, n’a pas apprécié la décision de l’arbitre, comme il l’a expliqué : « Quand il tacle, je ne dis pas qu’il a fait un attentat, mais il prend la godasse de Cardona. Le bruit, tout le monde l’a entendu et il ne siffle même pas faute. Oui, il doit prendre un carton. Minimum un jaune. Et il est dehors. Si c’est nous, on est dehors. » Désormais, le PSG devra composer sans son défenseur central pour les deux prochains matches en raison d’une lésion aux ischio-jambiers. Il sera également suspendu pour la réception de l’OGC Nice au retour de la trêve internationale, en raison d’une accumulation de cartons jaunes.

Les notes des joueurs du PSG (Le Parisien) : Donnarumma 7 – Ramos 7, Danilo 6.5, Kimpembe 5 – Hakimi 5.5, Vitinha 6.5 , Verratti 7, Bernat 6 – Messi 8, Mbappé 5.5, Neymar 7.5

Enfin, Le Télégramme estime que le Stade Brestois méritait un meilleur résultat de son déplacement à Paris ce samedi. Battus par un seul petit but du PSG, « les Brestois sont finalement repartis frustrés de Paris. » Pourtant un premier tournant de la rencontre aurait pu avoir lieu à la demi-heure de jeu avec la grosse faute et le carton rouge de Christophe Hérelle sur Neymar Jr, finalement signalé en position de hors-jeu après consultation de la VAR. Malgré un but refusé pour Kylian Mbappé et un poteau de Lionel Messi, les Brestois « ont su se montrer à la hauteur de l’évènement » comme lors du match nul contre l’Olympique de Marseille (1-1), constate le quotidien régional. Possédant la 19e défense de L1 avant le coup d’envoi, le SB29 pouvait craindre le pire face à la meilleure attaque du championnat et un trio offensif en feu, mais finalement la défense à cinq mise en place par Michel Der Zakarian a donné quelques satisfactions, notamment en seconde période.