Sept joueurs du PSG jugés intransférables par Campos

Le PSG est actuellement dans une mauvaise passe. Il doit se réveiller le plus rapidement possible s’il veut s’offrir le titre de champion de France, le onzième de son histoire. Luis Campos souhaite jauger le mental de ses joueurs dans cette période de crise.

Luis Campos veut jauger le mental de ses joueurs lors de cette fin de saison afin d’établir la liste des transferts du PSG pour l’été prochain. Selon les informations du Parisien, le conseiller sportif des Rouge & Bleu « mettra sur le marché des transferts les joueurs qui ne donneront pas satisfaction lors des neuf dernières journées. » En interne, il a déjà diffusé le message « même s’il se doute bien que tous ne pourront pas partir. » Si les Parisiens ne se montrent pas de caractère et de l’orgueil, ils se verront indiquer la porte de sortie lors du mercato estival.

Pas de différence entre les stars et les plus anonymes

Le quotidien sportif explique qu’en privé, Luis Campos affirme qu’il ne fera pas de différence entre les stars et les plus anonymes. Mais Le Parisien indique que Kylian Mbappé, Gianluigi Donnarumma, Nuno Mendes, Achraf Hakimi, Danilo Pereira, Marco Verratti ou encore Marquinhos « ne sont pas concernés par cette réponse attendue sur le terrain. » Le dirigeant portugais estime qu’en mettant ses joueurs dos au mur, « il les oblige à se remobiliser mentalement. […]Dans le viseur de Campos se retrouvent les joueurs qui enchaînent les performances sans relief, de manière mécanique. » Le Parisien explique que si aucun nom n’a filtré, Vitinha, Carlos Soler, Renato Sanches, Fabian Ruiz, Juan Bernat, Hugo Ekitike, Sergio Ramos et Leo Messi sont concernés par ce souhait de Campos. En ce qui concerne l’ancien rémois, il n’est pas sûr d’être conservé cet été. Il a des touches en Allemagne. Il lui reste neuf matches pour convaincre ses dirigeants de le conserver.