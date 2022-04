Les U19 du PSG s’inclinent du côté du Havre

Le PSG fera face à l’Olympique de Marseille ce dimanche soir en clôture de la 32e journée de Ligue 1(Prime Video) dans un choc au sommet forcément très attendu. Mais outre l’équipe fanion, les U19 parisiens étaient également sur le pont ce jour. En grande forme depuis de longues semaines, les jeunes pousses rouge et bleu se sont néanmoins inclinées face à un adversaire qui leur donne, définitivement, du fil à retordre cette saison.

En effet, la pelouse havraise a déjà été compliquée pour les joueurs de Zoumana Camara, puisque c’est là-bas qu’El Chadaille Bitshiabu et ses coéquipiers se sont faits sortir de la Coupe Gambardella. Et ce dimanche après-midi, cela a donc été une nouvelle désillusion pour le PSG dans le cadre de la 24e journée. Le Havre ouvrait rapidement la marque dès le quart d’heure de jeu par l’intermédiaire de Kumbeti. Au sortir de la pause, les Parisiens concédaient le break suite à une réalisation signée Benlebsir. Quelques minutes plus tard, Djeidi Gassama relançait les siens grâce à un doublé express (61e, 62e). Néanmoins, en toute fin de partie, Logbo offrait un succès aux siens à l’arrachée. Malgré ce revers, le PSG reste large leader de son groupe avec 59 unités. Il faudra dès à présent se tourner vers la prochaine échéances pour les Parisiens, ce sera le 1er mai lors de la réception de Caen.

Le XI du PSG face au Havre :

Randriamamy – Bodiang, El Hannach, Bitshiabu, Najeh – Bikouta, Kari, Zaire-Emery, Gassama, Yansane, Ganouni.