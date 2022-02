Ce mardi soir, le PSG a pris une légère option sur la qualification en venant à bout du Real Madrid en match aller des 8es de finale de la Ligue des Champions sur le score de 1-0. Un score qui aurait pu être bien plus lourd sans un Thibaut Courtois de haut niveau côté madrilène et un chouïa plus d’efficacité. Titulaire pour cette partie, Lionel Messi a manqué un pénalty obtenu par Kylian Mbappé un peu après l’heure de jeu. Mais outre ce raté manifeste, la Pulga est apparue en difficulté sur la pelouse du Parc des Princes. Néanmoins, devant les critiques que reçoit l’Argentin, Sébastien Tarrago a souhaité remettre les choses dans leur contexte.

Ainsi, présent sur le plateau de La Chaîne L’Equipe, le journaliste a estimé sévère le traitement réservé à Lionel Messi après ce match. Pour lui, on omet bien trop l’apport qu’il a pu avoir dans le jeu offensif de son équipe : « Outre le pénalty manqué, je trouve tout le monde un peu sévère avec Lionel Messi. Si vous faites l’énumération de toutes les occasions du PSG, vous verrez qu’il est dans de nombreux coups. Alors oui, cela n’est pas suffisant par rapport à ce qu’on peut attendre d’un joueur comme Lionel Messi, mais il n’est pas aussi mauvais qu’on veut bien le dire ou que l’impression visuelle laisse parfois penser. Au final, il est dans tous les bons coups du PSG. »