PSG / Real : L’excellente audience de Canal+

C’était un match particulièrement attendu, et le moins que l’on puisse dire c’est que le PSG ne nous a nullement déçu ce mardi soir en huitième de finale aller de la Ligue des Champions. Dominateurs, et c’est un euphémisme, les hommes de Mauricio Pochettino ont asphyxié le Real Madrid, s’imposant sur le plus petit des scores alors que la note aurait pu être bien plus salée sans un grand Thibaut Courtois dans la cage madrilène. Co-diffuseur de cette partie, Canal+ a, de son côté, pu profiter de l’engouement certain de cette confrontation au sommet.

Situations chaudes sur situations chaudes, le PSG a finalement réussi à faire sauter le verrou merengue en toute fin de partie et ce, grâce à une superbe réalisation de Kylian Mbappé. Un but dans les dernières secondes qui a été vu par près de 3 millions de téléspectateurs. En effet, Canal+ a enregistré un pique d’audience à hauteur de 2,94 millions en fin de partie. Sinon, pour le reste, 2,51 millions d’observateurs étaient en moyenne présents durant ce match de Ligue des Champions. C’est tout simplement la meilleure audience de la saison pour Canal+ qui s’est placé troisième ce mardi soir en termes d’audience derrière TF1 et France 3.