Boulleau : “Ce qui m’inquiète avec le PSG, c’est la gestion des matches difficiles”

Pour le choc de la 31e journée de Ligue 1 face au LOSC, le PSG a réalisé une très mauvaise prestation au Parc des Princes (défaite 0-1) et a perdu par la même occasion sa place de leader, à sept journées de la fin du championnat. Cette saison, les Rouge et Bleu ont seulement glané 4 points sur 18 possibles lors des confrontations directes (1 victoire, 1 nul et 4 défaites) face au LOSC, l’OL et l’AS Monaco, dont trois défaites au Parc des Princes. Sur le plateau du Canal Football Club, l’ancien joueuse des Féminines du PSG, Laure Boulleau, a pointé du doigt la gestion des Parisiens lors des matches compliqués.

“Paris, c’est à deux visages finalement. J’ai envie de dire inquiétant sur ce que j’ai vu face au Lille, puis contre Lyon (4-2) et le FC Barcelone à l’extérieur (4-1) c’étaient des matches exceptionnels. Par contre ce qui m’inquiète, c’est leur gestion des matches difficiles”, a commenté Laure Boulleau sur le plateau du CFC. “J’ai l’impression que lorsque le match n’est pas simple et qu’on court après la balle, les joueurs sortent de leur match et sont frustrés. Ils perdent cette concentration collective qui fait que pour gagner ce genre de matches il faut être tous à 100%. Je pense donc que mentalement il va falloir qu’il se passe quelque chose du côté des joueurs du PSG.”