PSG : Thiago Motta botte en touche sur son avenir

Le PSG devrait bel et bien se séparer de Christophe Galtier, après une saison passée sur le banc Rouge & Bleu. Si une bataille semble se dessiner pour récupérer la place entre Thiago Motta et José Mourinho, le nom de l’Italien revient avec insistance, jusqu’aux conférences de presse de son club actuel, Bologne.

Après avoir fait ses premières gammes d’entraîneurs avec les U19 du PSG, Thiago Motta s’est envolé pour la Série A. L’ancien coach de La Spezia et du Genoa, fait désormais les beaux jours de Bologne. Il est à la tête d’un bilan de 12 victoires, 7 nuls et 11 défaites en 30 rencontres dirigées avec l’actuel 10e du championnat italien, se rapprochant ainsi du record de points glanés par Bologne en Série A. Une performance qui pousse l’ancien milieu de terrain du Paris Saint-Germain sur le devant de la scène, et sous les projecteurs Rouge & Bleu. En effet, le club de la capitale lorgnerait Thiago Motta, afin de prendre la place de Christophe Galtier. Un intérêt sur lequel l’Italien a été interrogé ce vendredi en conférence de presse : « Mourinho et moi dans la course pour le banc du PSG ? Maintenant, je pense à Bologne et au match contre la Roma. J’ai beaucoup appris de Mourinho, c’est une personne directe, juste avec des valeurs importantes …« , a-t-il déclaré avant d’affronter l’AS Roma de … José Mourinho. En effet, cette 35e journée de Série A aura un parfum de PSG sur la pelouse du Stadio Renato Dall’Ara de Bologne, entre les deux entraîneurs annoncés avec insistance sous les cieux parisiens.

Une concurrence made in France pour Thiago Motta

Cependant, aujourd’hui, en plus de l’intérêt du Paris Saint-Germain pour Thiago Motta, La Gazzetta dello Sport nous apprend que le club de la capitale pourrait faire face à une réelle concurrence s’il souhaite rapatrier son ancien milieu de terrain sur son banc de touche. En effet, nos confrères italiens avancent le souhait de l’OGC Nice, sous l’impulsion de Jean-Claude Blanc, de faire de Thiago Motta l’entraîneur des Aiglons. L’ancien directeur général du PSG, désormais directeur général d’Ineos Sport, entretient de bonnes relations avec l’Italien. Si la Gazzetta dello Sport affirme qu’aucun contact n’a été noué pour le moment entre la direction azuréenne et l’entourage de Thiago Motta, le quotidien transalpin parle d’un passage à l’action « en proposant un plan qui comprend des investissements importants et une politique de valorisation des jeunes talents« . Sous contrat jusqu’en 2024 avec Bologne, Thiago Motta pourrait avoir le choix cet été avec différents courtisans à sa porte. En ce qui concerne le PSG, l’Italien serait bien dans la short-list de Nasser Al-Khelaïfi, mais devra faire face à la concurrence de José Mourinho, Julian Naggelsman, ou encore Zinédine Zidane, qui demeure le choix de l’Emir.

