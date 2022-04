Kevin Trapp oublie la remontada vécue avec le PSG

C’est le 8 mars 2017 que le Paris Saint-Germain a connu la plus grosse déconvenue de son histoire. Vainqueur du FC Barcelone (4-0) au Parc des Princes en huitième de finale aller de Ligue des Champions, Kevin Trapp (32 ans) et compères s’inclinent (6-1) au match retour et sont éliminés de la coupe la plus prestigieuse en club, sur la pelouse du Camp Nou. Sur cette même pelouse, et avec le même Kevin Trapp au poste de gardien de but, l’Eintracht Francfort a éliminé, ce jeudi, le FC Barcelone en quart de finale de Ligue Europa en s’imposant 3-2 en Catalogne, après avoir fait match nul (1-1) en Allemagne. Les travées du Camp Nou étaient acquis à la faveur du club de Bundesliga et cela a réjoui l’ancien portier du PSG.

« Je n’ai pas les mots pour dire ce que je ressens, ce que l’on ressent en tant qu’équipe. On a appliqué notre plan à la perfection. On s’est sentis comme à Francfort, ça a été incroyable, c’était extraordinaire de sentir cela. C’est pour cela qu’on est restés après le match, pour passer du temps avec les supporters, qui ont fait un effort pour être avec nous. Une grande fierté, beaucoup de joie. Leur soutien a été incroyable, on n’a vu que du blanc partout. Ça a été très émouvant. Cela fait des années que je joue, et j’ai rarement vécu cela« , a-t-il déclaré à l’issue du match. A noter qu’un tiers des supporters présents hier au Camp Nou (25 000 sur les 79 469 qui ont assisté à la rencontre) était ceux de l’Eintracht Francfort. Le portier allemand (5 sélections), qui a vécu la fameuse remontada en 2017 sous le maillot Rouge & Bleu, n’avait plus foulé la pelouse du FC Barcelone depuis cette triste soirée. Pour conclure sa déclaration d’après match, l’ancien gardien du Paris Saint-Germain a conclu : « Ce que j’avais vécu ici en 2017 est bien oublié maintenant« . Félicitations à Kevin Trapp !