Tribune CS – Allemagne / France

Ce mercredi soir (21h sur TF1 et Canal Plus), l’équipe de France féminine va disputer la première demi-finale de son histoire dans une grande compétition. Après avoir battu les Pays-Bas au tour précédent, les Bleues devront venir à bout de l’Allemagne pour espérer rejoindre l’Angleterre en finale de l’Euro 2022. Et pour cette rencontre, Corinne Diacre a décidé d’aligner le même onze que celui vainqueur face aux Néerlandaises il y a quelques jours. Ainsi, les trois Parisiennes – Sakina Karchaoui, Grace Geyoro et Kadidiatou Diani – sont titulaires. De son côté, Sandy Baltimore débute sur le banc. En face, les Allemandes pourront compter sur l’ancienne Parisienne, Sara Däbritz.

Les compositions d’Allemagne / France