Aguerd : “C’est un match important contre une équipe qui joue le titre”

Ce dimanche soir à 21 heures (Canal Plus), le Stade Rennais et le PSG clôtureront la 36e journée de Ligue 1 au Roazhon Park. Pour cette rencontre, Mauricio Pochettino ne pourra pas compter sur Kylian Mbappé, qui sera suspendu. De son côté, Bruno Genesio sera privé de quatre joueurs minimum (Adrien Truffert, Steven Nzonzi, Eduardo Camavinga et Jonas Martin). À deux jours de ce match face aux Parisiens, le défenseur rennais, Nayef Aguerd, s’est présenté en conférence de presse. Extraits choisis.

Comment aborde-t-il ce match ?

Aguerd : “Comme tous les matches. C’est un match important contre une équipe qui joue le titre. On a eu une semaine pour bien se préparer tactiquement. C’est un match très important et il va falloir faire des efforts pour le remporter. Les clés pour tenter de battre le PSG ? On a bien travaillé cette semaine. Pour moi, il faut être très efficace sur les deux domaines : offensivement et défensivement. Même si c’est une équipe un peu blessée (en référence à l’élimination en C1), ça reste une équipe très forte et avec beaucoup de joueurs de talent qui peuvent faire la différence à n’importe quel moment. C’est à nous d’être vigilant et surtout très discipliné tactiquement.”

La défaite du match aller (3-0)

Aguerd : “On avait perdu 3-0 au Parc, c’était dur. je vais dire que ce n’était pas le même contexte car on jouait la Ligue des champions. On enchaînait beaucoup de matches. Là, on a un match par semaine donc je pense qu’on est prêt pour faire un très gros match.”

L’absence de Mbappé

Aguerd : “Oui c’est un danger en moins (rires), mais c’est une équipe avec beaucoup de talents. Avec ou sans Kylian, ils ont des joueurs qui peuvent faire la différence (…) On sait aussi qu’ils sont performants sur les coup de pied arrêtés avec Marquinhos. C’est une équipe qui aime bien garder le ballon et nous aussi on aime bien avoir la possession. Ils peuvent marquer sur nos erreurs individuelles, donc il faut qu’on soit très concentrés.”

Le secteur offensif du PSG

Aguerd : “Comme je l’ai dit, il n’y a pas que les trois (Neymar, Icardi et Di María). Même derrière, ils ont des joueurs comme Kimpembe et Marquinhos. Au milieu, il y a Verratti et Paredes. Franchement, c’est toute une équipe. Pour moi, ça ne change rien s’il y a Neymar ou Di María. Ce sont des joueurs de très grande classe et il faut être concentrés.”

Craint-il plus Kean ou Icardi en pointe ?

Aguerd : “Craindre non. Ça reste deux bons attaquants et deux joueurs qui peuvent marquer. Comme je l’ai dit, il faut être concentrés. Icardi, ça reste un renard des surfaces. Franchement, je n’ai aucune préférence. Pour moi, si les deux ne jouent pas ça serait top (rires).”