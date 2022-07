Revue de Presse PSG : Kalimuendo, Mukiele, tournée au Japon…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mercredi 27 juillet 2022. Les candidats intéressés par Arnaud Kalimuendo, Nordi Mukiele officiellement un joueur des Rouge & Bleu et retour sur la tournée estivale au Japon.

Dans son édition du jour, L’Equipe évoque la situation d’Arnaud Kalimuendo. De retour à Paris après deux saisons abouties en prêt du côté du RC Lens (21 buts en 65 matches), le Titi du PSG a impressionné lors de la tournée au Japon avec deux réalisations à son compteur. Et sans surprise, l’attaquant de 20 ans attise les convoitises. En effet, les candidats sont nombreux pour s’attacher les services du natif de Suresnes. « Depuis plusieurs semaines, Leeds est le club le plus actif pour recruter Kalimuendo, avec des offres qui dépassent les 20M€. » Mais le club anglais n’est pas la priorité du joueur. L’OGC Nice a également placé le nom de l’international Espoir français dans sa short-list, sans encore avoir fait d’offre au PSG. Enfin, le Stade Rennais s’est aussi manifesté pour essayer d’attirer le Parisien, sous contrat jusqu’en 2024 avec son club formateur. « Rennes a établi des contacts directs pour essayer de convaincre le buteur. Florian Maurice, le directeur sportif du club breton, s’active mais sait qu’il part avec du retard », précise L’E.

Cependant, l’idée première d’Arnaud Kalimuendo est de rester au PSG, mais à une condition : avoir un temps de jeu raisonnable. Mais à ce jour, les Rouge & Bleu ne peuvent pas lui garantir cela, notamment avec les présences de Lionel Messi, Neymar Jr et Kylian Mbappé en attaque. De plus, les dirigeants parisiens doivent vendre. Et face à la difficulté à se séparer des indésirables, les champions de France « savent que la vente du prometteur Kalimuendo serait aisée. » Enfin, après l’arrivée d’Hugo Ekitike, le PSG est à la recherche d’un autre profil d’attaquant, « plus athlétique, plus pivot », à l’image de Gianluca Scamacca qui a officiellement rejoint West Ham. On vous rappelle que selon nos informations, Arnaud Kalimuendo a pour priorité de rester au club et a notamment séduit Christophe Galtier depuis la reprise de l’entraînement. Cependant, le Titi pourrait être cédé si les dirigeants n’arrivent pas à vendre leurs indésirables.

Dans les colonnes de L’Equipe, il est également question de l’officialisation de Nordi Mukiele au PSG. Après quatre ans au RB Leipzig, le défenseur de 24 ans a paraphé un contrat jusqu’en 2027 avec les Rouge & Bleu. Pour le natif de Montreuil, l’enjeu est double : « s’imposer dans l’un des effectifs les plus denses du monde et se frayer une place parmi les joueurs retenus par Didier Deschamps pour la Coupe du monde au Qatar. » Depuis plus d’un mois, l’international français (1 sélection) était l’une des priorités de Luis Campos, notamment grâce à sa polyvalence. En effet, l’ancien du Montpellier Hérault peut évoluer en défense centrale ou en piston droit, un profil utile dans le schéma de jeu que souhaite mettre en place Christophe Galtier.

Le quotidien sportif fait aussi un focus sur la tournée du PSG au Japon. Entre les matches amicaux, les entraînements ouverts au public, les activités promotionnelles et les opérations marketing, les joueurs du PSG ont apprécié ce séjour au pays du Soleil Levant. Malgré un long voyage, un décalage horaire de sept heures et des conditions climatiques difficiles, « Kylian Mbappé, Neymar et consorts ont visiblement goûté ce choc culturel. » Le capitaine des Rouge & Bleu, Marquinhos, a notamment remercié le public nippon pour son accueil chaleureux : « Au nom des joueurs, du président et du staff, nous souhaitons remercier nos adversaires et tout le public japonais qui nous a accueillis avec beaucoup de chaleur et d’énergie positive. Nous sommes très heureux d’avoir découvert la culture du Japon. » L’engouement autour de l’arrivée du PSG s’est fait ressentir tout au long de la tournée avec des records de spectateurs battus lors des matches amicaux, et plus de 100.000 produits dérivés PSG vendus en trois jours. « Du jamais vu pour le club depuis qu’il fait des tournées. »

Les nombreuses d’activités commerciales et d’image – réduites de moitié par la nouvelle direction sportive par rapport au programme initial – ont globalement amusé les joueurs parisiens, comme le « Discover Tokyo », la visite au musée des dinosaures ou encore l’initiation au judo. De son côté, le nouveau staff parisien « a souhaité casser les clans qui ont pu exister par le passé, ce qui s’est traduit par une volonté de mélanger au maximum les joueurs lors de chaque opération. » Christophe Galtier a également profité de ces dix jours pour observer le vestiaire et les joueurs, en privilégiant notamment les discussions informelles aux bords du terrain pendant ou avant les entraînements.

De son côté, Le Parisien fait un focus sur la nouvelle recrue, Nordi Mukiele. Un profil qui colle parfaitement « avec ce PSG nouveau, plus modeste, plus français et qui veut évoluer en 3-5-2. » Passé au Paris FC à ses débuts (de 6 à 15 ans), le natif de Montreuil a ensuite intégré le centre de formation de Laval où il avait notamment été dirigé par Stéphane Moreau, l’actuel coach des U17 du PSG. Son ancien coach en U12 et U13 au PFC, Marc Moesta, souligne le côté travailleur du joueur dès son plus jeune âge : « Il avait déjà la même qualité de frappe et de débordement, mais à l’époque, c’était un joueur correct sans plus, il ne sortait pas forcément du lot. Mais il était bosseur, déterminé et il savait où il voulait aller. »

Formé au poste de défenseur central, Nordi Mukiele a peu à peu occupé un rôle de piston ces dernières saisons grâce à ses caractéristiques physiques, comme l’a rappelé son ancien coach au Montpellier Hérault, Michel Der Zakarian : « Il est très athlétique, rapide, résistant, puissant, technique, pas gêné dans le jeu de passes, avec un très bon jeu de tête et qui a également progressé dans la lecture du jeu. » Cette polyvalence sera utile à Christophe Galtier, qui souhaite mettre en place un schéma à cinq défenseurs. Ainsi, l’international français pourra occuper le rôle de doublure d’Achraf Hakimi dans le couloir droit mais aussi concurrencer Sergio Ramos qui occupe le rôle d’axial droit dans la défense à trois.