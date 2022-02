L’Équipe de France féminines était opposée au Pays-Bas ce mardi soir dans le cadre du Tournoi de France. Une partie particulièrement bien abordée par les filles de Corine Diacre avec un succès probant à la clé. Un succès sur le score de 3-1 qui a notamment vu brillé quelques joueuses du PSG, comme on en a l’habitude désormais.

En effet, la France se présentait face à la Hollande sur la pelouse du stade Océane du Havre avec pas moins de quatre parisiennes dans le onze de départ: Kheira Hamraoui, Sandy Baltimore,Kadidiatou Diani et Marie-Antoinette Katoto. Et comme de coutume, la buteuse du PSG a fait le chaud ce mardi soir. Intenable depuis de longs mois maintenant, Katoto a inscrit un doublé durant cette rencontre, ce qui a permis aux Françaises de se mettre à l’abri. C’est Wendy Renard qui avait ouvert la marque sur pénalty (20e), avant que la Rouge et Bleu inscrive les deux autres réalisations de son équipes(25e et 74e). Côté Néerlandaises, c’est Beerensteyn qui avait réduit le score à la 50e minute de jeu. Grâce à cette belle victoire, les Bleues remportent le tournoi de France.