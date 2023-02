Après deux mercato manqués, Luis Campos compte bien profiter de la prochaine fenêtre des transferts pour renforcer qualitativement l’effectif et scrute le championnat allemand avec trois Français dans le viseur.

Après plus de sept mois de compétition, le constat est très clair. Le PSG n’a pas un effectif digne de ce nom. Entre certains cadres pas au niveau, des recrues qui déçoivent et un groupe qui s’est amoindri, le club de la capitale n’est pas armé pour répondre à tous ses objectifs de la saison. Devenu conseiller sportif du club l’été dernier, Luis Campos compte bien se rattraper lors du mercato d’été 2023. Ainsi, le dirigeant parisien scrute la Bundesliga et plus précisément les joueur français. Et trois noms sortent du lot.

Randal Kolo Muani, Marcus Thuram et Manu Koné pistés par le PSG

Très en forme avec l’Eintracht Francfort depuis le début de saison, Randal Kolo Muani serait l’une des pistes pour renforcer l’attaque du PSG, selon les informations de la chaîne L’Equipe. Mais la concurrence sera rude dans ce dossier avec les intérêts de Manchester United et du Bayern Munich pour l’international tricolore. Mais le prix demandé par le club allemand pourrait être un obstacle pour beaucoup de clubs. En effet, les dirigeants de l’Eintracht Francfort demanderaient entre 80M€ et 100M€ pour l’attaquant de 24 ans, sous contrat jusqu’en 2027. Le profil du natif de Bondy plaît énormément à Luis Campos et le joueur serait intéressé par une arrivée dans la capitale française. Sa bonne entente avec Kylian Mbappé pourrait aussi avoir un rôle clé dans ce dossier. Si le PSG échoue à faire venir Randal Kolo Muani, le plan B se nommerait Marcus Thuram, toujours selon la chaîne L’Equipe. En fin de contrat avec le Borussia Mönchengladbach en juin prochain, l’international français partira libre, comme l’a confirmé le club allemand ce week-end. Mais les Rouge & Bleu devront aussi faire face à la concurrence de l’Inter Milan, d’autant plus que l’attaquant de 25 ans a un faible pour le championnat italien.

Enfin, l’autre Français qui intéresse le PSG pour cet été : Manu Koné. Le milieu de terrain évolue aussi au Borussia Mönchengladbach et est sous contrat jusqu’en juin 2025. « Chouchou » de Luis Campos, le joueur de 21 ans est intéressé par une venue chez les Rouge & Bleu, d’après la chaîne L’Equipe. Mais pour arrivée lors du mercato estival, le PSG devrait débourser une somme comprise entre 25M€ et 35M€. Des pistes qui prouvent un peu plus le désir du board parisien de « franciser » l’effectif à l’image des arrivées de Nordi Mukiele et Hugo Ekitike il y a quelques mois.