Kylian Mbappé est une star mondiale. Il fait quasiment quotidiennement la une des journaux que ce soit pour ses exploits sur les terrains ou bien sur l’extra-sportif. Ce jeudi, il a démenti une information de l’équipe à son sujet.

Ce jeudi après-midi, l’Equipe a fait un papier sur le rassemblement de l’équipe de France Espoirs en mars dernier en plein ramadan. Selon le quotidien sportif, un petit groupe de joueurs a annoncé au staff vouloir jeûner pendant le ramadan et envisager une grève. Pour éviter d’en arriver là, Kylian Mbappé « aurait été sollicité pour aller parler à la jeune génération, au titre, sûrement, de sa relation privilégiée avec le Lyonnais Rayan Cherki. À la sortie de leur bâtiment et avant l’entraînement du jour, l’attaquant vedette du PSG et des Bleus a assuré comprendre leur point de vue mais les a dissuadés de mener toute action collective. »

« Évitez de mettre mon nom dans vos salades »

L’attaquant du PSG, très rare sur les réseaux sociaux, a tenu à prendre la parole via son compte twitter pour démentir cette information. « Évitez de mettre mon nom dans vos salades et vérifiez vos sources svp… Bonne soirée« , a écrit l’attaquant (24 ans) sur ses réseaux sociaux. Dernièrement, il s’était offusqué des propos outrancier de Noël Le Graët sur Zinedine Zidane ou encore sur un tweet insultant envers son père.

Évitez de mettre mon nom dans vos salades et vérifiez vos sources svp…

Bonne soirée 👍🏽 https://t.co/ltxDriB15L — Kylian Mbappé (@KMbappe) May 11, 2023

