Randal Kolo Muani

Mercato PSG – L’AC Milan s’intéresse aussi à Randal Kolo Muani

Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum24 juillet 2025

Pas dans les plans de Luis Enrique, Randal Kolo Muani doit trouver une porte de sortie cet été. Et le Français a vu un autre club de Serie A montrer un intérêt.

En échec au PSG, Randal Kolo Muani (sous contrat jusqu’en 2028) a retrouvé des couleurs lors de son prêt de six mois du côté de la Juventus Turin (10 buts et 3 passes décisives en 22 matches). S’il désire poursuivre l’aventure du côté du Piémont, la direction italienne tentent de convaincre les Rouge & Bleu avec un nouveau prêt contenant cette fois-ci une obligation d’achat à lever l’été prochain. Un refus de la part des champions d’Europe, qui veulent toucher une grosse part de la vente dès cet été.

MAJ – Deux clubs anglais entrent dans la danse pour Kolo Muani

Kolo Muani donne sa priorité à la Juventus

Mais le profil de l’international français plaît également en AngleterreTottenham et Newcastle ont récemment montré un intérêt pour le joueur de 26 ans. Et une autre formation est également intéressée par le numéro 23 des Rouge & Bleu. En effet, selon les informations de La Repubblica, l’AC Milan s’intéresse à Randal Kolo Muani. Pour céder son attaquant, le PSG demanderait 50M€. Cependant, l’ancien Nantais donne sa priorité à la Juventus Turin, précise le quotidien italien. Pour rappel, le club milanais a également coché le nom de Gonçalo Ramos pour renforcer son attaque.

Youtube : Canal Supporters Paris

Tags
Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum24 juillet 2025

Articles similaires

Abdou diallo

Abdou Diallo sur le sacre du PSG en LdC : « J’étais émerveillé ! »

24 juillet 2025
Hugo ekitike

Liverpool officialise l’arrivée d’Ekitike, le PSG va toucher un beau chèque

24 juillet 2025
Revue De Presse Psg

Revue de Presse PSG : mercato, l’avenir des joueurs prêtés…

24 juillet 2025
Psg forum de nuit 2

Communauté CS – Le forum de nuit

23 juillet 2025
Bouton retour en haut de la page