Mercato PSG – L’AC Milan s’intéresse aussi à Randal Kolo Muani

Pas dans les plans de Luis Enrique, Randal Kolo Muani doit trouver une porte de sortie cet été. Et le Français a vu un autre club de Serie A montrer un intérêt.

En échec au PSG, Randal Kolo Muani (sous contrat jusqu’en 2028) a retrouvé des couleurs lors de son prêt de six mois du côté de la Juventus Turin (10 buts et 3 passes décisives en 22 matches). S’il désire poursuivre l’aventure du côté du Piémont, la direction italienne tentent de convaincre les Rouge & Bleu avec un nouveau prêt contenant cette fois-ci une obligation d’achat à lever l’été prochain. Un refus de la part des champions d’Europe, qui veulent toucher une grosse part de la vente dès cet été.

Kolo Muani donne sa priorité à la Juventus

Mais le profil de l’international français plaît également en Angleterre où Tottenham et Newcastle ont récemment montré un intérêt pour le joueur de 26 ans. Et une autre formation est également intéressée par le numéro 23 des Rouge & Bleu. En effet, selon les informations de La Repubblica, l’AC Milan s’intéresse à Randal Kolo Muani. Pour céder son attaquant, le PSG demanderait 50M€. Cependant, l’ancien Nantais donne sa priorité à la Juventus Turin, précise le quotidien italien. Pour rappel, le club milanais a également coché le nom de Gonçalo Ramos pour renforcer son attaque.