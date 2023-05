Le PSG et le Bayern Munich en avance dans le dossier Kolo Muani ?

Le PSG est à la recherche d’un véritable numéro 9 pour renforcer son effectif. Plusieurs noms sont avancés dont celui de Randal Kolo Muani. Dans ce dossier, deux clubs se détacheraient, les Rouge & Bleu et le Bayern Munich.

C’est l’un des manques de l’effectif actuel du PSG. Le club de la capitale ne compte pas de véritable numéro 9. Même si Hugo Ekitike est un attaquant de pointe, il est encore jeune et n’a pas l’étoffe pour être titulaire dans les gros matches de Ligue des Champions. De plus, il n’a pas vraiment eu sa chance cette saison. Dans cette optique, les dirigeants parisiens auraient ciblé plusieurs numéro 9 pour renforcer son attaque. Les noms de Victor Osimhen, Randal Kolo Muani ou encore Harry Kane ont été avancés. Auteur d’une très bonne saison sous le maillot de l’Eintracht Francfort (44 matches, 22 buts, 16 passes décisives) l’ancien nantais attise les convoitises.

Le Bayern Munich en fait sa priorité

Selon les informations de Sport Bild, le Bayern Munich aurait fait de Randal Kolo Muani sa priorité pour renforcer son attaque cet été. Toujours selon cette source, le PSG serait le plus gros concurrent pour les Bavarois pour l’international français. Du côté de Sky Sport Deutshland, on explique que le Bayern a abandonné la piste Victor Osimhen pour ne pas tomber dans la surenchère. Il viserait Julian Alvarez (Manchester City) même si Kolo Muani reste la priorité. Sport Bild indique aussi que Chelsea et Manchester United seraient aussi sur les rangs mais partirait d’un peu plus loin. En effet, les Red Devils devraient changer de propriétaire et les possibles nouveaux patrons pourraient avoir d’autres envies. Du côté des Blues, l’incertitude sur le futur entraîneur serait un frein. Le joueur veut attendre la finale de Coupe d’Allemagne contre Leipzig (3 juin) voire le rassemblement à l’équipe de France pour prendre une décision.

Pas d’ajout de Ekitike ou El Chadaille Bitshiabu pour faire baisser la note

Ces derniers jours, un intérêt de l’Eintracht Francfort pour Hugo Ekitike et El Chadaille Bitshiabu était avancé. Certains parlaient d’une possible incorporation d’un ou des joueurs du PSG pour un probable transfert de Kolo Muani à Paris afin de faire baisser son prix et que le pourcentage à la revente pour Nantes soit économisé. Sport Bild indique que ces informations sont incorrectes. « Même si le PSG ne payait que 80 millions d’euros au lieu de 120 millions d’euros, l’Eintracht devrait verser plus de huit millions au FC Nantes. »