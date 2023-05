Une offre salariale inférieure de Chelsea pour Ugarte ?

Depuis plusieurs jours, le nom de Manuel Ugarte est dans l’actualité du PSG. Le club de la capitale serait prêt à lever sa clause libératoire. Mais Chelsea le souhaiterait aussi. Selon les dernières rumeurs, les Londoniens proposeraient un salaire bien inférieur que le PSG à l’international uruguayen.

Cet été, le PSG devrait beaucoup bouger que ce soit dans le sens des départs ou des arrivées. Le poste de milieu de terrain pourrait être l’un des secteurs à renforcer. Depuis plusieurs jours, le nom de Manuel Ugarte est avancé. Le PSG serait prêt à lever la clause libératoire – 60 millions d’euros – mais n’est pas seul sur le dossier puisque Chelsea voudrait aussi payer sa clause libératoire avec 5 millions d’euros de bonus en plus pour doubler les Rouge & Bleu. Le joueur, lui, aurait une préférence pour les Blues.

Manchester United aussi sur le coup ?

Selon les informations de Record, Manuel Ugarte était présent à Londres hier. Il a diné avec ses représentants Jorge Chijane et Jorge Mendes ainsi qu’avec le propriétaire et président de Chelsea, Todd Boehly. Lors de ce dîner, le milieu de terrain a reçu la proposition des Blues. Un contrat longue durée, dont la durée n’a pas fuité, et un salaire de deux millions d’euros brut. Mais selon le quotidien sportif portugais, l’offre salariale du PSG est largement supérieure, 5 millions d’euros. Un écart qui relance la réflexion du numéro 15 du Sporting conclut Record. De son côté, A Bola explique qu’un troisième club est entré dans la danse pour Manuel Ugarte, Manchester United.