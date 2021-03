Benoît Bastien arbitre de PSG / Lille

Avant de penser au quart de finale aller de Ligue des champions contre le FC Bayern le 7 avril prochain, le PSG devra bien négocier son choc de la 31e journée de Ligue 1 face au LOSC, programmé ce samedi 3 avril à 17h (Canal Plus), au Parc des Princes. Cette rencontre entre les deux premiers du championnat (à égalité de points) sera arbitrée par Benoît Bastien. Il sera assisté par Hicham Zakrani et Aurélien Berthomieu. Mikaël Lesage sera le quatrième arbitre. Enfin, Willy Delajod et Stéphane Bré officieront en tant qu’arbitres assistants vidéo.

Cette saison, Benoît Bastien a arbitré à quatre reprise le PSG, lors des victoires face à l’OGC Nice (3-0), le Stade Rennais (3-0) et l’Olympique de Marseille (2-0) puis la défaite contre l’OL (0-1). Il a également arbitré à une reprise Lille, avec un match nul face à l’ASSE (1-1). Lors de cette exercice 2020-2021, l’arbitre de 37 ans a dirigé 15 matches de Ligue 1 pour un total de 57 cartons jaunes et 6 cartons rouges distribués. Il avait notamment expulsé un Lyonnais (Thiago Mendes) et un Marseillais (Dimitri Payet) lors de PSG / OL et OM / PSG.