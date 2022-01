Vannes / PSG : le groupe du PSG avec des titis et Kurzawa

Le PSG va jouer son premier match de l’année 2022 ce soir (21h10, Eurosport 2, France 3) en 16es de finale de Coupe de France contre Vannes. Pour cette rencontre, Mauricio Pochettino va devoir faire sans plusieurs joueurs. Neymar poursuit sa rééducation au Brésil dans l’optique d’un retour à l’entraînement dans trois semaines. De son côté, Lionel Messi est isolé en Argentine en raison d’un test positif à la Covid-19. Sergio Rico, Nathan Bitumazala et Juan Bernat sont également positifs.

De son côté, Danilo Pereira a été isolé – par précaution – en raison de symptôme. Il a été testé positif hier fait savoir le PSG. Achraf Hakimi, Abdou Diallo et Idrissa Gueye ont rejoint leurs sélections, le Maroc et le Sénégal, pour disputer la CAN. Pour pallier ces absences, le coach du PSG a une nouvelle fois fait appel à plusieurs titis, Edouard Michut, Xavi Simons, Ismaël Gharbi, El Chadaille Bitshiabu et Sekou Yansane. De retour seulement hier à l’entraînement, Angel Di Maria, Leandro Paredes et Marquinhos sont aussi dans le groupe. Enfin, placardisé depuis plusieurs mois, Layvin Kurzawa est aussi présent.

Le groupe du PSG

Gardiens (4) : Keylor Navas, Gianluigi Donnarumma, Denis Franchi, Lucas Lavallee

: Keylor Navas, Gianluigi Donnarumma, Denis Franchi, Lucas Lavallee Défenseurs (7) : Presnel Kimpembe, Marquinhos, Colin Dagba, Layvin Kurzawa, Thilo Kehrer, Nuno Mendes, El Chadaille Bitshiabu

: Presnel Kimpembe, Marquinhos, Colin Dagba, Layvin Kurzawa, Thilo Kehrer, Nuno Mendes, El Chadaille Bitshiabu Milieux (7) : Marco Verratti, Leandro Paredes, Georginio Wijnaldum, Ander Herrera, Eric Junior Dina Ebimbe, Xavi Simons, Edouard Michut

: Marco Verratti, Leandro Paredes, Georginio Wijnaldum, Ander Herrera, Eric Junior Dina Ebimbe, Xavi Simons, Edouard Michut Attaquants : Ismaël Gharbi, Angel Di Maria, Mauro Icardi, Kylian Mbappé, Sekou Yansane

Absents : Achraf Hakimi (CAN), Neymar (blessure), Juan Bernat (Covid-19), Danilo Pereira (Covid 19), Sergio Rico (Covid-19), Abdou Diallo (CAN), Idrissa Gueye (CAN), Nathan Bitumazala (Covid-19), Lionel Messi (Covid-19), Sergio Ramos (suspendu), Julian Draxler (entraînement), Alexandre Letellier (entraînement)

Rappel du point médical du PSG

Les 4 joueurs positifs à la Covid-19 sont Leo Messi, Juan Bernat, Sergio Rico et Nathan Bitumazala. Ils respectent actuellement l’isolement et sont soumis au protocole sanitaire adapté.