Ce soir Vannes reçoit le PSG (21h10, Eurosport 2, France 3) dans le cadre des 16es de finale de la Coupe de France. Même s’ils ne sont pas favoris, les joueurs du club de National 2 vont jouer crânement leur chance comme l’a expliqué leur entraîneur Pierre Talmont.

« Pas de pression, pas de tension non plus, juste de l’excitation. Les joueurs sont assez calmes et sereins. Ce sera plutôt au moment du match, j’espère qu’ils n’auront pas la tête dans les étoiles. On va jouer contre des champions dont certains de mes joueurs sont fans. Il y aura peut-être le Ballon d’Or et le futur Ballon d’Or sur le terrain, des champions d’Europe, champions du monde…On les verra à Vannes alors qu’on a l’habitude de les voir à la télé, s’enflamme l’entraîneur pour Eurosport. Là, on est dans la peau du « petit ». On a déjà vu que sur un match le petit peut battre le gros. Bon là c’est sûr qu’on s’attaque à du hors catégorie, c’est le PSG. Il faut les respecter mais aussi les regarder droit dans les yeux et leur dire « Aujourd’hui je vais tout faire pour te mettre en difficulté ». On a 90 minutes pour faire un exploit, en espérant que les Parisiens seront encore un peu en vacances, entre guillemets.«

Pierre Talmont qui explique comment il va aborder le match. « Paris, dire qu’ils ont des points faibles, ce serait prétentieux et déplacé de notre part. On va essayer de jouer sur un manque de repli défensif de leur côté, parce que techniquement on aura du mal à rivaliser. Surtout, on ne va pas garer le bus, c’est le meilleur moyen de concéder des occasions et prendre des buts. Essayer d’avoir un bloc compact, pas trop bas sur le terrain et d’être intelligent dans la tenue du ballon pour faire courir les Parisiens. Si on le récupère et on joue trop vite vers l’avant, ça va revenir sans arrêt comme un boomerang. Si on veut vraiment marquer l’histoire du club, il faut se qualifier ! Ce serait un tremblement de terre. Éliminer le PSG avec toutes ses étoiles filantes…Pour l’instant on n’en est pas là mais on va tout faire pour se donner de l’espoir et faire en sorte qu’il y ait un match et un suspense. Tout donner et donner au public un vrai match de coupe, serré, avec des rebondissements. Il ne faut pas gâcher la fête.«