Vers une absence de Verratti pour PSG / Lens

Pour ce premier choc de la saison de Ligue 1 face au RC Lens, le coach du PSG, Luis Enrique, devrait une nouvelle fois se passer de Marco Verratti, dont l’avenir est toujours aussi flou.

Marco Verratti quittera-t-il le PSG après une décennie passée au sein du club ? À moins d’une semaine de la fermeture du marché des transferts (le 31 août à 23h59), l’avenir de l’Italien est toujours aussi flou. Et la possibilité de le voir rester chez les Rouge & Bleu existe toujours, comme l’a récemment rapporté Le Parisien. De plus, le récent discours tenu par Luis Enrique en conférence de presse peut être perçu comme un premier indice d’une réintégration de l’ancien de Pescara dans le collectif du PSG. « Je lui donne 10/10, je trouve qu’il a un excellent comportement. J’insiste mais il travaille déjà avec le reste de l’équipe. […]J’insiste là-dessus mais pour moi le travail avec Marco Verratti est merveilleux à la fois en tant que joueur et en tant qu’homme dans le vestiaire. » Cependant, le milieu de 30 ans devrait une nouvelle fois être absent du groupe convoqué par Luis Enrique face au RC Lens, comme lors des deux précédents matches contre le FC Lorient (0-0) et le Toulouse FC (1-1). « Il continue malgré tout de s’entraîner normalement avec l’équipe première en attendant de savoir s’il sera encore parisien au plus tard le 20 septembre, date de la clôture des transferts en Arabie saoudite », rapporte Le Parisien.

🚨 BREAKING : Marco Verratti ne sera PAS convoqué par Luis Enrique pour la rencontre de ce samedi face au RC Lens ❌🇮🇹



L’Italien n’a toujours pas été dans le groupe du PSG depuis le début de la saison !



[Le Parisien]

Verratti est toujours sur le départ

Si le flou règne toujours autour de l’avenir de Marco Verratti, le quotidien L’Equipe fait le point sur ce dossier. Et à moins d’une semaine de la fermeture du mercato en France, « le club et son milieu de terrain espèrent pourtant toujours trouver une solution. » Malgré les flatteries de Luis Enrique en conférence de presse, « en interne on confirme que Marco Verratti est toujours sur le départ. » Mais les pistes ne sont pas si nombreuses pour le champion d’Europe 2021. Celle menant à Al-Ahli s’est grandement refroidie tandis que Al-Hilal espère encore l’attirer. Une formation en Europe s’est aussi manifestée : Galatasaray. Après avoir acheté définitivement Mauro Icardi, le club turc cherche une solution financière. « Mais le club le plus avancé ces derniers jours reste Al-Arabi (Qatar), qui a fait une offre au joueur et espère le convaincre », conclut L’E. Après avoir récemment prolongé son contrat jusqu’en 2026, l’avenir de Marco Verratti est donc toujours aussi flou tandis que le PSG n’a pas l’intention de se renforcer dans l’entrejeu et concentre toutes ses forces pour recruter en attaque avec les pistes Randal Kolo Muani et Bradley Barcola.