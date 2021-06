Alessandro Florenzi a été prêté avec option d’achat (9 millions d’euros) l’été dernier par l’AS Roma au PSG. Après des débuts prometteurs, le latéral droit a peu à peu baissé de rythme et ses performances ont suivi. Les Rouge & Bleu n’ont toujours pas levé l’option d’achat et travaillent actuellement pour faire signer un autre joueur à ce poste, Achraf Hakimi. Selon les informations d’Il Massagero, la Roma espère toujours vendre l’ancien valencian au PSG. Mais cela ne sera possible que si Paris n’arrive pas à recruter l’international marocain assure le quotidien romain.

Si la piste PSG devait se fermer, Tiago Pinto – directeur exécutif de l’AS Roma – tenterait de proposer Florenzi dans un échange à l’Atalanta Bergame contre Pierluigi Gollini. Mais les deux joueurs n’ont pas la même valeur et la DEA réclamerait une somme en plus pour accepter le deal. Ce que ne souhaite pas le club romain. Les dirigeants des deux clubs doivent de nouveau se rencontrer pour tenter de trouver un terrain d’entente. Ils aimeraient boucler l’affaire avant la fin de l’Euro (11 juillet).