Opposées aux Suédoises du BK Häcken en barrage d’accession à la phase de groupes de Ligue des champions, les Féminines du PSG se sont imposées dans les dernières minutes (2-1) et devront conserver leur avantage lors de la confrontation retour à Göteborg.

Alors que l’affaire Kheïra Hamraoui s’est accélérée ces derniers jours, la section féminine du PSG devait garder ses objectifs en tête : parvenir à accéder à la phase de groupes de l’UEFA Women’s Champions League. Avant cela, les Parisiennes doivent passer par un barrage d’accession face au club suédois du BK Häcken. Sous les yeux de Kheira Hamraoui, qui va réintégrer l’entraînement avec ses partenaires mais non convoquée pour cette rencontre, les Rouge & Bleu se sont imposés difficilement au Stade Jean-Bouin.

Kadidiatou Diani sauve le PSG

Toujours sans Marie-Antoinette Katoto, blessée au genou, le club de la capitale a parfaitement débuté sa rencontre avec l’ouverture du score, de la tête, de la recrue Lieke Martens (1-0, 14e). Mais quelques minutes plus tard, le BK Häcken est parvenu à égaliser grâce à Marika Bergman-Lundin (1-1, 24e), suite à une erreur de Sakina Karchaoui. Malgré une nette domination dans le jeu, les joueuses de Gérard Prêcheur ont manqué de réalisme avec seulement 9 tirs cadrés sur leurs 39 tentatives. Finalement, Kadidiatou Diani a arraché la victoire en fin de match grâce à une tête (2-1, 86e) et a permis à sa formation d’aborder le match retour dans une semaine à Göteborg (Suède) avec l’avantage au score.

Après la rencontre, l’entraîneur des Parisiennes, Gérard Prêcheur, s’est exprimé sur cette victoire, au micro de PSG TV : « Nous avons imposé notre jeu, nous avons eu la maîtrise. Il y a eu un fait de jeu qui a remis un peu en question la performance de l’équipe mais nous n’avons rien lâché. Être face à un adversaire qui défend à onze dans ses trente mètres, c’est la situation la plus difficile pour une équipe qui attaque. Je suis tellement content que les filles soient récompensées par ce deuxième but. »

Interrogé après le match sur la réintégration de Kheira Hamraoui à l’entraînement, le technicien de 62 ans n’a pas souhaité donner plus d’indications, dans des propos rapportés par RMC Sport. : « Il y a dès demain (jeudi, ndlr) la préparation de Fleury, ensuite le match retour et Le Havre derrière. On verra début octobre, pour l’instant le club n’a pas abordé la question avec moi. Pour le moment, le club protège le groupe et surtout l’entraîneur. Je n’ai pas la langue de bois, les gens qui me connaissent savent que quand j’aurai le temps d’en parler, j’en parlerai. Je suis entraîneur avant tout, je ne suis pas directeur sportif. »