Vitinha ne veut pas s’enflammer après la victoire du PSG

Titulaire au milieu de terrain, Vitinha a encore une fois offert une belle prestation lors de la victoire du PSG contre Aston Villa en quart de finale aller de la Ligue des champions. Malgré deux buts d’avance, l’international portugais ne veut pas crier victoire trop vite.

Le PSG a pris une option pour les demi-finales de la Ligue des champions ce mercredi soir en s’imposant sur la pelouse du Parc des Princes contre Aston Villa en quart de finale aller (3-1). Malgré la domination et l’avantage de deux buts, Vitinha ne veut pas s’enflammer. Le numéro 17 du PSG, auteur d’une nouvelle très belle prestation contre les Anglais, n’a pas voulu s’enflammer après la victoire de son équipe, rappelant qu’il faudra terminer le travail sur la pelouse de Villa Park dans six jours en zone mixte, dans des propos relayés par L’Equipe.

Le match de ce soir

« On a bien joué, c’est un résultat mérité. Comme d’habitude, ce n’est pas fini, il y a un deuxième match, il faudra être prêt mais c’est une bonne victoire. »

L’ouverture du score d’Aston Villa

« Ce n’est pas la première fois, on sait que ça peut passer, on a encore une fois bien réagi. C’est la force de cette équipe, il faut profiter de cette dynamique. »

Tout proche d’une qualification en demi-finale ?

« Non ce n’est pas fini. La Ligue des champions c’est terrible. On va être prêts on va faire un bon match là-bas.«

Les deux premiers buts

« Incroyables, ça fait plaisir pour Dés (Doué), pour Khvicha (Kvaratskhelia). Ce sont deux buts incroyables. »

Le troisième but change tout ?

« C’est toujours important. Je ne sais pas si ça change quelque chose mais c’est toujours important, on a senti qu’Aston Villa voulait garder le 2-1. »