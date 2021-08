Völler : “Draxler ne viendra pas

Annoncé comme potentiel partant alors que le PSG doit dégraisser son effectif avant la fin du mercato estival, Julian Draxler devrait finalement bien rester en terre parisienne, lui qui a prolongé son bail jusqu’en 2024 il y a peu. L’une des pistes évoquée, notamment par la presse Allemande, menait au Bayer Leverkusen. Invité à s’exprimer à ce sujet auprès de Sky Sport, Rudi Völler, directeur sportif du Bayer, a cependant nié tout intérêt ou approche de sa part en ce qui concerne le milieu rouge et bleu : “Il ne viendra pas, a lancé le directeur sportif du Bayer dans des propos relayés par RMC Sport. Il n’était pas non plus une cible pour nous.”