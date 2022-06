Les prochaines semaines s’annoncent agitées au PSG. Entre la reprise de l’entraînement le 4 juillet prochain, le départ de Mauricio Pochettino, la prochaine arrivée de Christophe Galtier et les nombreux dossiers mercato à gérer, le club de la capitale va animer ce mercato estival. Mais l’autre objectif de Luis Campos sera de convaincre les jeunes de faire partie du projet PSG sur le long terme. Si Xavi Simons a décidé de rejoindre le PSV Eindhoven avec contrat jusqu’en 2027 (et à priori une clause de rachat possible pour le PSG à hauteur de 4M€ activable à l’issue de la saison 2022-2023), Ismaël Gharbi a, lui, paraphé son premier contrat professionnel avec les Rouge & Bleu. Et il devrait être suivi d’un jeune des U19 dans les jours à venir.

Vimoj Muntu Wa Mungu va signer un contrat de trois ans

En effet, comme le rapporte Goal, Vimoj Muntu Wa Mungu va signer son premier contrat professionnel de trois ans et sera lié avec le PSG jusqu’en 2025. Le latéral gauche de 17 ans ne devrait pas être prêté dans la foulée. Une information confirmée par le journaliste du Parisien, Benjamin Quarez. Les prochains gros dossiers à gérer chez les jeunes concerneront Warren Zaïre-Emery et Ayman Kari.