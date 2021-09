Wijnaldum : « Je vais apprécier d’avoir Messi dans mon camp »

Georginio Wijnaldum a rejoint cet été le PSG libre de tout contrat après cinq ans passé à Liverpool. Le milieu de terrain néerlandais (30 ans) connaît des débuts difficiles pour l’instant sous le maillot des Rouge & Bleu mais nul doute qu’en enchaînant les matches, il sera performant. Ce dernier a expliqué son choix de rejoindre le PSG cet été. « J’ai encore faim et j’ai toujours envie de grandes choses. C’est aussi pour cette raison que j’ai signé au PSG, dévoile l’international néerlandais dans Football Culture de Foot.fr. Je pense qu’ici, la probabilité de réussir à accomplir encore plus de choses, que j’ai pu le faire auparavant, est grande.«

Georginio Wijnaldum en a profité aussi pour encenser son nouveau coéquipier au PSG, Lionel Messi.

« Évidemment je suis heureux comme toute l’équipe que Messi ait rejoint le PSG. D’ailleurs, tout le club, les membres, les supporters, la Ligue et même la France entière s’en réjouissent. C’est juste l’un des meilleurs joueurs de tous les temps ! Je suis fier de pouvoir partager avec lui les vestiaires, évoluer à l’entraînement avec lui et jouer les matches à ses côtés, s’enflamme l’ancien Reds. Jusqu’à présent, j’ai toujours joué contre lui et c’était toujours très dur. Donc maintenant, je vais apprécier de l’avoir dans mon camp. C’est encore plus agréable maintenant car j’ai appris à mieux le connaître. C’est une personne vraiment humble. Chacun des joueurs qui va jouer à ses côtés va l’apprécier car c’est une très bonne personne.«