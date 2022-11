La Coupe du monde 2022 a débuté ce dimanche avec une victoire de l’Equateur (2-0) face au pays hôte, le Qatar. Et dans les prochains jours, les favoris de la compétition feront leur entrée en lice à l’image de l’Argentine qui pourra s’appuyer sur un Lionel Messi en grande forme.

Invaincue depuis 36 matches et victorieuse de la Copa America 2021, l’Argentine se présente comme l’une des favorites de la compétition aux côtés du Brésil. Et l’Albiceleste pourra compter sur un Lionel Messi étincelant, qui disputera la cinquième et dernière Coupe du monde de sa carrière. Depuis le début de l’exercice 2022-2023, le septuple Ballon d’Or a marqué 12 buts et délivré 14 passes décisives en 19 rencontres avec les Rouge & Bleu. De bon augure pour l’Argentine, qui rêve de soulever cette Coupe du monde, après des sacres en 1978 et 1986.

« Messi est un leader par sa simplicité »

Dans un entretien accordé à L’Equipe, le latéral gauche argentin, Nicolas Tagliafico, est revenu sur l’importance de Lionel Messi au sein de l’Agentine et notamment sur son état d’esprit actuel : « Il est bien plus libéré. C’est aussi la maturité, l’expérience, le fait d’être père. Quand tu vas en sélection avec en tête l’obsession de devoir quelque chose, tu te mets une grosse pression. Les gens voudront toujours plus mais le fait d’avoir gagné quelque chose (la Copa America, ndlr) lui a permis de se libérer. Il peut profiter et il est à son meilleur niveau (…) C’est notre capitaine. Un leader, pas seulement par ce qui émane de lui ou parce que c’est le meilleur, mais par sa simplicité. Quand tu parles avec lui, tu as l’impression que c’est un joueur lambda. Mais quand tu vois ce qu’il est capable de faire avec un ballon, c’est incroyable. On pourra dire à nos petits-enfants qu’on a joué avec le meilleur de l’histoire. Cette simplicité nous aide à rester humbles. Il n’a pas besoin de mots, il montre l’exemple. »

Pour rappel, l’Argentine fera son entrée en lice en Coupe du monde ce mardi face à l’Arabie saoudite (à 11h) puis affrontera le Mexique (26 novembre) et la Pologne (30) dans le groupe C.