PSG / OM : le point sur l’état de forme des deux équipes

Pour le compte de la 11e journée de Ligue 1, le PSG et l’Olympique de Marseille s’affrontent ce dimanche dans le choc du championnat. Si le club parisien devra composer sans certains joueurs, de son côté, la formation olympienne n’a pas d’absence majeure à déplorer.

En manque de résultat ces derniers jours (3 matches nuls d’affilée), le PSG voudra renouer avec la victoire ce week-end lors du 86e Classico de l’histoire du championnat face à l’Olympique de Marseille, à l’occasion de la 11e journée de Ligue 1. Mais pour cette rencontre, l’entraîneur parisien, Christophe Galtier, devra composer sans quelques cadres. En face, l’Olympique de Marseille aura un groupe quasi au complet.

Messi de retour à l’entraînement, Kolasinac seul absent à l’OM

Et à deux jours du match, Christophe Galtier a annoncé le retour à l’entraînement de Lionel Messi ce vendredi matin : « On va attendre de voir comment il réagit à la séance. À l’instant où je vous parle, oui il est disponible pour le match. » Touché au mollet face au Benfica Lisbonne la semaine passée, l’Argentin avait manqué les deux dernières rencontres face au Stade de Reims (0-0) et le club portugais (1-1). Désormais, reste à savoir si le joueur retrouvera des bonnes sensations à quelques heures du choc.

Outre l’incertitude autour du septuple Ballon d’Or, Christophe Galtier devra composer sans Sergio Ramos en défense centrale. Devenu titulaire indiscutable, l’Espagnol de 36 ans est suspendu trois matches – dont un avec sursis – après son carton rouge reçu face au Stade de Reims. Nordi Mukiele est pressenti pour être titularisé dans la défense à trois, à moins que le technicien français modifie son schéma de jeu dès le coup d’envoi : « Il y a une réflexion sur le sujet. Est-ce qu’on, passe dans une défense à quatre et on modifie ce qui se passe un peu plus haut, où on reste comme depuis le début de la saison avec des ajustements au milieu de terrain par exemple. » De leur côté, Presnel Kimpembe (reprise) et Nuno Mendes (cuisse) sont forfaits pour cette rencontre. Enfin, Renato Sanches a retrouvé le chemin de l’entraînement cette semaine mais semble encore trop juste pour être convoqué pour la rencontre de dimanche.

En face, l’Olympique de Marseille reste sur une défaite en championnat à domicile face à l’AC Ajaccio (1-2) et compte à trois points de retard sur le leader parisien (3e, 23 pts). Mais Igor Tudor pourra compter sur son international français, Jonathan Clauss, incertain avant ce match mais finalement de retour plus tôt que prévu à l’entraînement. Le coach olympien doit déployer une seule absence avec Sead Kolasinac.

XI probable du PSG : Donnarumma – Mukiele, Marquinhos, Danilo – Hakimi, Vitinha, Verratti, Bernat – Messi – Mbappé, Neymar

XI probable de l'OM : Lopez – Mbemba, Bailly, Balerdi – Clauss, Rongier, Veretout, Tavares – Guendouzi, Harit – Sanchez

