Ligue 1 – Quelques chiffres avant le match PSG / OM

Ce dimanche soir (20h45 sur Prime Video), le PSG affronte l’Olympique de Marseille, en clôture de la 11e journée de Ligue 1. L’occasion pour le club de la capitale de renouer avec la victoire mais surtout de prendre une avance sur les confrontations entre les deux formations.

À quelques jours du Classique entre le PSG et l’Olympique de Marseille, le club parisien aura un objectif clair en tête : renouer avec la victoire après trois résultats nuls consécutifs toutes compétitions confondues. Surtout, les Rouge & Bleu voudront conserver leur invincibilité cette saison. Et à 48 heures de ce choc, le site de la Ligue 1 a livré quelques chiffres autour de ce 86e Classique du championnat.

Mbappé recordman de réalisations face à l’OM ?

En Ligue 1, les deux formations se sont affrontées à 85 reprises pour un bilan très légèrement en faveur du PSG avec 33 victoires à 32. À cela s’ajoutent 20 matches qui se sont soldés par un résultat nul. Lors de ces 85 dernières rencontres entre le PSG et l’OM, les Rouge & Bleu ont marqué en moyenne 1,34 buts par match pour 1,24 buts encaissés. Ce Classique sera donc l’occasion pour le club parisien de prendre une avance plus confortable dans les chiffres. Surtout que cela ressemblera à un véritable choc du championnat. Premier du championnat (26 pts), l’équipe de Christophe Galtier voudra prendre ses distances face à un concurrent qui compte trois unités de retard (3e, 23 pts). Les deux clubs vont s’affronter pour la troisième fois consécutive en étant sur le podium de Ligue 1.

Image : ligue1.fr

Concernant les statistiques individuelles, Kylian Mbappé peut entrer dans l’histoire des Classiques. Avec 7 réalisations, il se trouve à égalité avec Zlatan Ibrahimovic et devant Pedro Miguel Pauleta (5) et Edinson Cavani (5). En cas de but, l’international français deviendrait le recordman de réalisations dans cette affiche du championnat. De son côté, Marco Verratti va disputer sa 20e rencontre face aux Olympiens toutes compétitions confondues depuis son arrivée à l’été 2012. Il est seulement devancé par l’ancien gardien de l’OM, Steve Mandanda (30). Enfin, le capitaine du PSG, Marquinhos, reste invaincu lors de ses 15 confrontations en Ligue 1 face à l’Olympique de Marseille (12 victoires, 3 nuls). « Un fait unique dans l’histoire du Classique. »