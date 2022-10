Cet été, à la surprise générale, Xavi Simons a décidé de quitter libre de tout contrat le PSG pour s’engager au PSV Eindhoven pour les cinq prochaines années. Mais une aventure chez les Rouge & Bleu pourrait de nouveau être dans la tête du Néerlandais l’été prochain.

C’était l’un des feuilletons du début de mercato estival du PSG. Après la prolongation de contrat de Kylian Mbappé, les dirigeants parisiens ont tenté de prolonger l’un des talents du centre de formation, Xavi Simons. Alors qu’il arrivait en fin de contrat le 30 juin, les premières rumeurs faisaient état d’une extension de bail avec les Rouge & Bleu suivi d’un prêt au PSV Eindhoven. Finalement, à la surprise générale, le milieu de terrain de 19 ans s’est engagé définitivement chez le club néerlandais pour les cinq prochaines saisons, soit jusqu’en juin 2027. Et dès les premières semaines, des rumeurs fleurissaient sur une clause permettant au joueur de revenir au PSG dès l’été prochain.

Une clause de rachat unique au PSG dans le contrat de Xavi Simons

Et ce lundi, lors de la présentation des chiffres annuels, le directeur général du PSV Eindhoven – Marcel Brands – a confirmé l’existence d’une clause dans le contrat de Xavi Simons qui permettrait au Néerlandais de revenir au PSG, comme le rapportent Eindhovens Dagblad et Voetbal International. Mais le dirigeant du club hollandais n’a pas voulu s’étendre sur le sujet en ne donnant aucune précision sur les conditions à remplir pour ce retour. Mais selon le journaliste d’Eindhovens Dagblad, Rik Elfrink, il ne s’agirait pas d’une option de rachat, vu que le joueur s’est engagé libre avec le club. Mais les deux parties (le joueur et le PSV) ont réussi à se mettre d’accord pour une clause de rachat uniquement en faveur du PSG dès l’été 2023. Ainsi, pour racheter Xavi Simons, les dirigeants parisiens devraient débourser une somme comprise entre 10M€ et 12M€, selon le journaliste d’ED. Un prix nettement au-dessus des 4M€ mentionnés par L’Equipe en août dernier.

De son côté, le PSV Eindhoven espère que le joueur restera une saison supplémentaire aux Pays-Bas. Après quelques mois avec les Boeren, le natif d’Amsterdam a marqué 8 buts et délivré 4 passes décisives en 14 matches toutes compétitions confondues.

Statistiques 2022-2023 de Xavi Simons*

Eredivisie : 9 matches disputés (747 minutes) – 6 buts et 4 passes décisives

Europa League : 2 matches disputés (151 minutes) – 1 but

Ligue des champions (qualification) : 2 matches disputés (59 minutes)

Johan Cruijff Schaal : 1 match disputé (17 minutes) – 1 but

